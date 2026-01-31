La gestión de Juan Román Riquelme como presidente de Boca ha despertado diversas opiniones de ex compañeros a lo largo de los años. Walter Erviti, que vistió la camiseta del Xeneize entre 2011 y 2013, hizo un particular análisis del presente del club.

“Hoy, como dirigente, Riquelme está entendiendo lo que fue él como jugador y lo difícil que es encontrar un jugador así“, reflexionó el exfutbolista en DSPORTS Radio, que ganó una liga y una Copa Argentina en su ciclo en el equipo de la Ribera, anotando 9 goles.

Y profundizó: “El tema es que en un club como Boca no hay tiempo. A mí en Banfield me destacaban un montón de cosas buenas y cuando llegué a Boca me veían las cosas que hacía mal”.

Por otra parte, el ex mediocampista empatizó con la situación de Santiago Ascacibar: “Experimenté lo que se siente. Yo me fui de Banfield a Boca siendo campeón, pero a la gente le dolió. Los futbolistas muchas veces no declaramos bien, no manifestamos lo que está pasando realmente”.

Erviti y un gol memorable en un Superclásico

Walter Erviti jugó en Boca entre comienzos de 2011 y mediados de 2013. Tuvo un buen paso en general por el Xeneize y marcó un tanto importante en un Superclásico en el que Boca caía por 2 a 0 y se terminó llevando un empate del Monumental.

Fue por el Torneo Inicial 2012, siendo el primer enfrentamiento entre ambos luego del regreso del Millonario a Primera División. Los de Almeyda se imponían con un tanto de Leonardo Ponzio y otro de Rodrigo Mora, pero en el tramo final del encuentro logró descontar Santiago Silva de penal y luego Walter Erviti marcó el 2-2 definitivo.

DATOS CLAVE

