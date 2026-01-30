No es Paredes: Alan Varela se animó a elegir al mejor jugador surgido de las inferiores de Boca

Instalado en la élite del fútbol europeo, Alan Varela no se olvida de sus raíces y, una vez más, mantuvo una conexión con Boca mientras vive un destacado presente con Porto. En esta ocasión lo hizo al animarse a participar en un desafío con el youtuber Ezzequiel, de estilo “ping pong”, en el que debió elegir al mejor talento surgido de las inferiores del Xeneize en el presente siglo.

En los primeros cruces del reto, el mediocampista mostró una clara debilidad por un ex compañero y amigo: Exequiel Zeballos, a quien sostuvo frente a una larga lista de nombres como Luca Langoni, Andrés Cubas y Cristian Medina. Sin embargo, el camino del Changuito frenó cuando quedó enfrentado contra Equi Fernández.

Uno de los momentos más tensos para Varela llegó cuando se vio comprometido a elegir entre él mismo y el actual volante de Bayer Leverkusen, con quien compartió mediocampo en 2023. Pero el protagonista intentó resolver rápido y optó por su propio nombre, aunque esa confianza duró poco al aparecer Valentín Barco en escena.

Igualmente, la hegemonía de la camada que el propio Varela supo integrar llegó a su fin cuando emergieron nombres consagrados. Ever Banega fue quien destronó al Colo, para que luego sea Leandro Paredes quien pase a la delantero. No obstante, el duelo final se dio entre Fernando Gago y Carlos Tevez, donde el Apache terminó siendo el elegido final para quedar catalogado como el exponente máximo de la cantera de Boca en las últimas dos décadas.

El presente de Varela y el guiño sobre una posible vuelta a Boca

Más allá del ping pong, la actualidad de Varela en Europa mantiene un ritmo constante. El volante acumula 117 partidos con la camiseta de Porto y es una pieza vital en el equipo, que marcha puntero en la Liga de Portugal y se mantiene en la pelea dentro de la Europa League.

Igualmente, el mediocampista aprovechó su aparición en cámara para enviarle un mensaje directo a los hinchas xeneizes sobre su deseo de volver a vestir la azul y oro en plenitud. “En mi cabeza siempre está el volver a Boca. Siempre tratando de llegar en buena forma, con una edad para poder dar lo mejor y poder lograr, ganar títulos“, exclamó.

