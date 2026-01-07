Es tendencia:
Antes de enfrentar a River y Boca, Millonarios presentó a un refuerzo mundialista de 354 goles

A sus 39 años, el Tigre vuelve al club de sus amores para tener un nuevo paso por el elenco de Bogotá.

Por Julián Mazzara

Radamel Falcao García en la Selección Colombia.
Millonarios, uno de los equipos más grandes de Colombia, tendrá que enfrentar a Boca y River, en una serie de amistosos de pretemporada, donde buscarán llegar con el pecho inflado al campeonato colombiano, el cual iniciará el próximo viernes 16 de enero y su culminación está prevista para el 5 de junio.

Antes de lo que serán los encuentros contra el Xeneize y el Millonario, los Embajadores hicieron oficial el regreso de Radamel Falcao García, quien se encontraba sin equipo desde mediados del 2025, ya que había quedado con el pase en su poder tras no renovar con el mismo equipo al que retorna.

El delantero de 39 años, que pasó por clubes como River, Manchester United, Chelsea, Atlético de Madrid, Porto y AS Mónaco, a lo largo de toda su carrera logró anotar un total de 354 goles entre clubes y el seleccionado colombiano, con el que disputó las ediciones de 2011, 2015 y 2019 de la Copa América, además de que estuvo en el Mundial de Rusia 2018.

Tras ser presentado en las redes sociales del elenco que conquistó 31 títulos en toda su historia, entre el amateurismo y el profesionalismo, el redebut del Tigre se dará este domingo, en el Monumental, frente al club que lo vio crecer y que le dio la posibilidad de tener su estreno como profesional. Luego, el 14 de enero, visitarán al club de La Ribera.

Los números de Radamel Falcao en Millonarios

Durante el primer paso que tuvo por Millonarios, al que llegó tras su estadía en Europa, donde defendió la camiseta de Rayo Vallecano antes de emigrar hacia su tierra, fueron 29 los partidos que afrontó Radamel Falcao: anotó 11 goles, no aportó asistencias y fue amonestado en seis ocasiones durante los 1.562 minutos que estuvo en cancha.

DATOS CLAVES

  • Radamel Falcao García oficializó su regreso a Millonarios a los 39 años de edad.
  • Su redebut será este domingo frente a River Plate en el estadio Monumental.
  • El equipo enfrentará a Boca Juniors el 14 de enero en un amistoso de pretemporada.
