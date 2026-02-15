Boca se mueve en el mercado: qué falta para que se vaya Martegani, quién lo reemplazaría y qué pasa con Bareiro

Si bien el libro de pases en Argentina cerró el 27 de enero, en Boca siguen los movimientos. Fue un mercado sumamente complicado para el Xeneize, que protagonizó varias novelas que terminaron cayéndose, como la de Marino Hinestroza o la de Kevin Serna, pero también pudo concretar dos llegadas importantes: Ángel Romero y Santiago Ascacibar.

Boca sigue presente en el mercado de pases por dos situaciones puntuales que le permiten incorporar: la primera de ellas tiene que ver con una lesión que sufrió Rodrigo Battaglia que lo dejará fuera de las canchas por algunos meses y el otro motivo es porque Agustín Martegani tiene todo encaminado para marcharse a préstamo, lo cual -en caso de confirmarse- le permitirá sumar un refuerzo hasta el 10 de marzo.

¿Qué falta para que Agustín Martegani se vaya de Boca?

Como Newell´s cedió a un jugador al extranjero luego del cierre del libro de pases en Argentina, la Lepra fue en búsqueda de Agustín Martegani y todo indica que será refuerzo. Bolavip pudo saber que dese Rosario esperan el pulgar arriba de Boca para que puedan negociar el salario con el futbolista y también establecer la opción de compra, pero hay optimismo en que el pase se pueda dar.

De confirmarse la salida de Agustín Martegani, la cual sería a préstamo, Boca tendría la oportunidad de sumar un refuerzo más, con fecha límite hasta el 10 de marzo. Según pudo saber Bolavip, desde el Xeneize buscarán a un extremo argentino, aunque todavía no trascendió el nombre.

¿Qué pasará con Adam Bareiro?

En las últimas horas, Boca presentó una oferta por Adam Bareiro de 3 millones de dólares por el 100% del pase, el cual está dividido en partes iguales entre River y Fortaleza, club en el que se desempeña actualmente, el cual milita en la Serie B de Brasil. Bolavip pudo saber que todavía desde Fortaleza no llegó una respuesta, pero que en caso de que llegue, el club recién ahí negociará el salario con el futbolista.

DATOS CLAVE