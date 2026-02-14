La razón por la que Boca podría seguir fichando incluso si gasta cupo en Adam Bareiro

Boca no parece tener intenciones de despedirse del mercado más allá de las ya varias gestiones fallidas y las incorporaciones de Santiago Ascacibar y Ángel Romero que sí pudo concretar. En las últimas horas, de hecho, se supo que hizo llegar a Fortaleza una oferta por Adam Bareiro.

Para avanzar por el delantero paraguayo de quien un cincuenta por ciento de la ficha todavía pertenece a River, El Xeneize cuenta con el cupo que abrió la lesión de Rodrigo Battaglia, quien será baja por los próximos seis meses en el mejor de los casos.

Una buena noticia para Juan Román Riquelme y compañía es que incluso haciendo uso de esa opción todavía podrá ir en busca de un refuerzo más si finalmente se concreta la salida a préstamo de Agustín Martegani rumbo a Newell’s.

Si bien en primera instancia se trata de un movimiento dentro del ámbito doméstico que no haría aplicable la extensión de los plazos que AFA otorgó a los equipos que cedan o vendar al exterior una vez cerrado el mercado, hay un inciso reglamentario que valida la posibilidad.

“En el supuesto caso que el jugador registrado por el Club (de acuerdo con

lo establecido en el artículo 13.2.) provenga de otro Club miembro de la LPF, este último podrá también reemplazarlo dentro de los plazos establecidos en dicho artículo, siempre y cuando se cumplan las condiciones enunciadas en los artículos 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3 y 13.2.4.”, expresa el apartado 13.2.5.

Pese a que Martegani no vio acción en todo el Clausura 2025 y tampoco en las primeras jornadas de este Apertura 2026, también cumple con el requisito establecido en el artículo 13.2.1 de haber al menos firmado planilla en el 25 por ciento de los partidos disputados por el club en ese lapso, pues fue convocado al banco de suplentes para 9 encuentros.

¿Qué otro puesto interesa reforzar?

Si de concretarse el arribo de Adam Bareiro quedaría cubierto el deseo de Juan Román Riquelme de sumar a un delantero de referencia, el otro puesto que quedaría por reforzar, según BOLAVIP pudo saber sobre los intereses de la dirigencia, sería el de un volante creativo.

