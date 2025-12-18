Marino Hinestroza a Boca: cómo queda el cupo de extranjeros para el resto del mercado de pases

Si no sucede nada extraño, Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. El extremo cafetero se despidió en las últimas horas de Atlético Nacional tras salir campeón de la Copa Colombia y su arribo al Xeneize se encamina debido a que ya existen charlas formales entre todas las partes.

Boca ofertó 6 millones de dólares por la totalidad del pase entre la ficha y los bonos por objetivos, cifra que se acerca al mínimo que el conjunto de Medellín aceptaría para liberar a Hinestroza. La situación parece estar próxima a cerrarse, para que el equipo comandado por Claudio Úbeda tenga su primera cara nueva para el 2026.

Si se concreta de manera definitiva el fichaje de Hinestroza, Boca tendría a casi todos los cupos de extranjeros ocupados. Ahora, el Xeneize cuenta con Williams Alarcón (Chile), Carlos Palacios (Chile), Ander Herrera (España) y Edinson Cavani (Uruguay) como los cupos permitidos en el plantel. El colombiano sería el quinto y último habilitado para firmar planilla, dejando una última vacante que forme parte del equipo.

Cabe destacar que Miguel Merentiel y Luis Advíncula se nacionalizaron argentinos para dejar sus lugares vacantes en el cupo de extranjeros. Por ende, una vez cerrado Marino Hinestroza, Boca tendrá un hueco más para fichar un extranjero, pero uno de ellos deberá quedarse afuera de un partido determinado para que no sean seis foráneos firmando planilla.

Cómo sigue el mercado de pases de Boca respecto a altas

El extremo colombiano Marino Hinestroza está cerca de convertirse en el primer refuerzo de Boca en el 2026. Juan Román Riquelme envió una oferta cercana a los 6 millones de dólares por el 100% del pase, en el que se incluyen los bonos por objetivos. El conjunto cafetero pretendía 10 millones, pero por un monto que se acerca al propuesto por Boca accederían a liberarlo. En la Ribera hay optimismo.

Respecto a Gastón Hernández, la crítica situación económica de San Lorenzo facilitaría la salida de su capitán. Boca ya lo quiso en reiteradas ocasiones, y ahora las negociaciones parecen encaminarse para que Tonga se suma la pelea en la zaga central. La intención xeneize es buscarle una competencia a Lautaro Di Lollo, como sucede con Ayrton Costa y Marco Pellegrino. Es, junto con Hinestroza, el jugador por el que Boca está negociando.

Además de estas dos charlas activas para cerrar sus primeros refuerzos, Riquelme quiere sumar al plantel de Boca un total de 4 y hasta 5 refuerzos. Alan Lescano es un volante creativo que interesa en el club, pero sin negociaciones abiertas de momento. Y para el puesto de centrodelantero, se han barajado nombres como los de Miguel Borja y Alexis Cuello. Ni el flamante ex River ni la figura de San Lorenzo son prioridad para la posición, pero están en carpeta de manera formal.

Por último, en lo referido a altas, la ilusión por Paulo Dybala se sostiene en Brandsen 805, pero podría llegar como refuerzo recién a mediados de año, cuando se desligue de la Roma por la finalización de su contrato en Italia.

Así se despidió Hinestroza de Atlético Nacional

En su cuenta de Instagram, luego de lograr la Copa Colombia, Hinestroza subió una historia en la que se despidió de su equipo y festejó el segundo título que cosechó con el equipo al que llegó a principios de este año proveniente del Columbus Crew de Estados Unidos.

“Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título más, te llevaré por siempre en el corazón verde querido”, posteó junto al emoji de un corazón y cuatro copas.

Los números de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

En su regreso al elenco colombiano, el delantero de 23 años disputó un total de 56 partidos, en los que convirtió 7 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 4371 minutos en cancha.

