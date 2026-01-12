Malas noticias para Claudio Úbeda a 13 días del debut de Boca en el Torneo Apertura

Boca empieza a encarar el tramo final de la puesta a punto. En el horizonte aparecen sus dos amistosos, ante Millonarios y el otro frente a Olimpia, pero la mente de Claudio Úbeda ya está puesta en lo que será el debut oficial ante Riestra (26/1 a las 18.30) por el Apertura. Y no por cuestiones alentadoras o de funcionamiento, sino por la gestión de enfermería que debe realizar en un momento poco oportuno.

A falta de 13 días para poner primera, en entrenador del Xeneize enfrenta un dolor de cabeza por triplicado: Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia continúan entrenándose de manera diferenciada. Esa fue la primera confirmación que partió desde Boca Predio para la práctica matutina de este lunes, y que se viene repitiendo desde hace varios días.

Los casos se fueron dando paulatinamente. El primero en hacer sonar las alarmas fue el Matador, quien presenta el caso más complejo y debió a una pretemporada intermitente (alternó prácticas con el grupo y en solitario) debido a una lumbalgia que no le permite realizar trabajos intensos. El cuerpo médico maneja sus cargas con extremo cuidado, llevándolo de menor a mayor, pero la falta de ritmo continuo preocupa de cara a la competencia oficial.

Cavani, afectado por una lumbalgia desde el inicio de la pretemporada con Boca (@cavaniofficial21).

Por el otro lado, los casos de Battaglia y Palacios se presentan diferentes. El primero en caer fue el volante central, quien desde el jueves arrastra molestias en el Tendón de Aquiles que lo obligaron a reducir las cargas para evitar un mal mayor.

En cambio, el futbolista chileno generó preocupación un día más tarde, cuando el viernes no participó de la práctica de fútbol por un leve dolor en su rodilla derecha. Al tratarse de la zona que lo tuvo a maltraer durante un largo tramo de 2025, desde el cuerpo técnico optaron por no arriesgarlo.

Carlos Palacios se entrena diferenciado por un dolor en su rodilla derecha (Prensa Boca).

Úbeda busca soluciones

Sin pesos pesados disponibles, Úbeda se ve obligado a plantear un esquema sin ellos para el amistoso de este miércoles ante Millonarios. Y la solución por la que apostaría el Sifón vendría acompañada de un cambio de esquema: un 4-3-3.

El once que se perfila para saltar a la cancha formaría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Cuatro días más tarde, Úbeda tendrá la chance de mover nuevas piezas ante Olimpia en San Nicolás. Mientras, cruza los dedos y mira de reojo la evolución de sus tres jugadores tocados físicamente, esperando que lleguen a tiempo para cuando se juegue por los puntos.

