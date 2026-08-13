Las salidas que Boca puede concretar en las próximas horas a Europa, la MLS y el fútbol argentino

El Xeneize tiene sobre la mesa cuatro opciones concretas para darle salida a jugadores que no tienen minutos por decisión del Vasco Arruabarrena.

Este mercado de pases, Boca concretó siete salidas del plantel de primera división y oficializó cuatro refuerzos. Entre las bajas, se encuentran Edinson Cavani, Ander Herrera y Nicolás Orsini como agentes libres, Iker Zufiaurre, Lucas Janson y Agustín Martegani como cedidos y Marcelo Saracchi salió vendido al Houston Dynamo de la MLS.

En lo que respecta a altas, los futbolistas que arribaron fueron Leandro Lozano, Álvaro Montero, Sebastián Villa y Enner Valencia. Sin embargo, tanto para salidas como para incorporaciones, Boca todavía no se retiró del mercado e incluso tiene negociaciones en curso para seguir modificando el plantel.

En concreto, el Xeneize tiene cuatro movimientos activos relacionados a posibles salidas, con diversos destinos para jugadores que el Vasco Arruabarrena no tiene en cuenta. A continuación, un repaso uno por uno de estos casos.

Las cuatro salidas que Boca puede concretar en los próximos días

Milton Giménez podría salir de Boca

Exequiel Zeballos

El Chango es la gran venta que espera cerrar Boca este mercado de pases. El delantero rechazó cualquier tipo de renovación con el club y su contrato expira en seis meses, por lo que fue colgado por la dirigencia y el Vasco no lo tiene en cuenta para el día a día.

En este contexto, se enfrió su venta al Napoli por los desacuerdos entre los clubes, pero en las últimas horas llegó una propuesta formal de parte del Celta de Vigo para sumarlo a sus filas esta temporada. Por 8 millones de dólares, Boca le dará salida al santiagueño de 24 años.

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Williams Alarcón

Llegó como una gran apuesta al ser una de las figuras de Huracán, por lo que Boca desembolsó 4 millones de dólares por su ficha. Su rendimiento no fue el esperado, no pudo ganarse la titularidad y en la últimas nómina de convocados fue marginado por el DT.

El club tiene negociaciones avanzadas con el Atlanta United de la MLS para cederlo con una opción de compra cuyos montos aún no fueron revelados. El equipo que dirige el Tata Martino ultima detalles para sumar al chileno.

Mauricio Benítez

Luego de una buena temporada en el Royal Antwerp de Bélgica, el volante central surgido en inferiores regresó a Boca, pero no tiene lugar en el equipo ante la competencia en su puesto. El club belga quedó conforme con su performance y quiere volver a contar con él.

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En su momento, no activó la opción de compra debido a que consideraban elevado pagar 5 millones de euros por su ficha, por lo que presentaron una oferta en las últimas horas por 2.5 millones de dólares y Boca define, estas horas, si la acepta o contraoferta.

Milton Giménez

El delantero tuvo minutos con Arruabarrena, pero sus actuaciones obligaron a que el DT lo margine de los convocados en el último partido de Boca, ante Recoleta por la Sudamericana. Se le busca salida y apareció Vélez como interesado.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto quiere sumar un delantero y en las últimas horas se le cayó la posibilidad de Tiziano Perrotta, la promesa de Banfield que jugará en Elche. Ante esta negativa, fijaron su objetivo en Milton Giménez. Por ahora, nada concreto, más allá de este interés fuerte desde Liniers. Gimnasia de La Plata también quiere contar con sus servicios.

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Resumen: el mercado de pases de Boca hasta el momento