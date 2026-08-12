Boca hoy: el comentario de Leandro Paredes a Leo Messi, Williams Alarcón cerca de la MLS y más

Boca retoma las prácticas con la cabeza puesta en Platense. El Xeneize tendrá visitantes en Vicente López y buscará volver a la victoria, tras haber sumado solo un punto en el compromiso ante Vélez y de haber ganado en la Copa Sudamericana ante Recoleta. A continuación, todo lo que tenés que saber este miércoles 12 de agosto.

Paredes comentó el posteo de Messi para su papá

Este miércoles, escasos días posteriores a la triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi, Leo rompió el silencio en sus redes sociales con un sentido posteo en Instagram. Entre las millones de interacciones apareció la de Leandro Paredes.

Alarcón, cerca de la MLS

Williams Alarcón tiene serias chances de emigrar en este mismo mercado de pases. El mediocampista chileno, de muy poco rodaje en 2026 tanto con Rodolfo Arruabarrena como antes con Claudio Ubeda, tiene la posibilidad concreta de partir rumbo a la MLS.

Según pudo saber Bolavip, el ex Huracán es buscado por Atlanta United, equipo que dirige tácticamente Gerardo Martino. La propuesta fue un préstamo con opción de compra y las negociaciones están encaminadas.

El DT de Recoleta se rindió ante los hinchas de Boca

Ni el hecho de no haber podido jugar en La Bombonera privó a Recoleta de disfrutar de los hinchas de Boca. Pese a la derrota 3-1 en Buenos Aires, el equipo paraguayo atravesó la experiencia de enfrentar al Xeneize y Jorge González, su entrenador, lo remarcó en la conferencia de prensa.

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“Como se dice, su hinchada es la número 12. Ellos alientan todo el partido y por sobre todo generan un entusiasmo y los jugadores lo perciben, lo reciben. A pesar de ir con una desventaja en el entretiempo, ellos estaban a full tratando de generar que estén partícipes dentro del campo”, expresó el entrenador.