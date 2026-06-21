Los 3 jugadores de Boca que pueden tener una nueva chance con el Vasco Arruabarrena

El Vasco ya está al frente del Xeneize y moldea al plantel de cara al segundo semestre.

En el comienzo de su segundo ciclo como entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena ya trabaja con su nuevo plantel. El Vasco abrió la pretemporada el último jueves y analiza, caso por caso, a todos los jugadores que hoy están a su disposición.

Luego de bajas resonantes como las de Ander Herrera y Edinson Cavani, el exlateral izquierdo aprovecha las prácticas de estas semanas para definir otras situaciones. Entre ellas, hay tres jugadores que tendrán que dar una buena impresión al nuevo cuerpo técnico para poder contar con chances de tener minutos importantes.

Según la información del periodista Luciano Cofano, Carlos Palacios, Williams Alarcón y Ángel Romero están bajo la lupa de Arruabarrena en estos primeros días de pretemporada. Los extranjeros vienen de malos semestres e intentan revertir su situación.

Alarcón, Palacios y Romero. (Foto: Getty)

Los casos de Palacios, Alarcón y Romero

Por una lesión en su rodilla, Palacios no pudo saltar al campo en ningún tramo del 2026 y, en este mercado de pases, ya se especula con el posible regreso del chileno a Colo Colo a pesar de la importante inversión de Boca.

Su compatriota, Alarcón, corre con ventaja por no utilizar un cupo de extranjero por haber obtenido la ciudadanía. Sin embargo, perdió mucho terreno en la rotación desde su arribo al club y también es uno de los jugadores que podría salir en este mercado.

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Romero es el último de los tres en sumarse al plantel. Llegó en el arranque de este año ante la crisis de centrodelanteros de Boca. Nunca logró imponerse en el equipo, se perdió partidos por lesiones y, cuando le tocó ingresar, no consiguió demostrar su potencial.

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