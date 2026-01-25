De borrados a opciones en Boca: las dos sorpresas de Claudio Úbeda para recibir a Deportivo Riestra

A la espera de la llegada de Ángel Romero como primer refuerzo, Boca se prepara para hacer su debut en el Torneo Apertura en La Bombonera, en donde se enfrentará a Deportivo Riestra en el marco de la primera fecha del Grupo A del certamen local.

Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, dio la lista con los 25 jugadores convocados y hay dos grandes sorpresas, debido a que futbolistas que no iban a ser tenidos en cuenta en el inicio de la pretemporada cambiaron su situación y tienen chances de sumar minutos.

Esto se debe a que Úbeda no tiene a todos los futbolistas a su disposición, ya que no están convocados ninguno de los tres centrodelanteros (Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez) por distintas lesiones, mientras que en otros puestos sigue esperando por la llegada de refuerzos.

Lucas Janson, de borrado a titular

El primero de los dos casos es el de Janson. A principios de año el delantero recibió la noticia de que tenía que buscar club para sumar minutos debido a que no iba a estar en la consideración de Úbeda, pero ante las lesiones de Cavani, Merentiel y Giménez, la situación cambió.

Tal es así que el ex Vélez y Tigre sumó más de 75 minutos en el amistoso frente a Olimpia, en donde jugó de 9, y todo apunta a que será el centrodelantero titular ante Deportivo Riestra, compartiendo el tridente ofensivo con Alan Velasco y Exequiel Zeballos por los costados.

Lucas Janson volverá a ser titular en Boca.

De esta manera, el delantero que llegó al club a mediados de 2023 proveniente del Fortín de Liniers tendrá una gran oportunidad en el inicio de la temporada 2026 para seguir como una variante fija para Úbeda y pelear para quedarse con el lugar de 9 de área.

Marcelo Weigandt, la otra sorpresa

El ‘Chelo’ regresó al club en el último mercado de pases proveniente de Inter Miami tras pasar dos años allí. Si bien regresó a los entrenamientos y se sumó al grupo de los jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta, en los últimos días Úbeda lo sumó al plantel.

Marcelo Weigandt volvió a ser convocado en Boca.

Con Barinaga y Blondel como alternativas, el lateral surgido de las divisiones inferiores del club fue convocado para el encuentro ante Deportivo Riestra y pelea mano a mano con el ex Tigre para ser la primera variante en esta posición. Cabe destacar que no sumó minutos en los amistosos, por lo que llega sin ritmo.

La posible formación de Boca ante Deportivo Riestra

El equipo de Claudio Úbeda saldría a la cancha con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco.

