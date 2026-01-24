Es tendencia:
Se confirmó el jugador de Boca que heredó el dorsal de Frank Fabra

A través de un posteo en las redes oficiales del club, el Xeneize anunció varios cambios de números para este 2026.

Por Nahuel De Hoz

© Getty ImagesFrank Fabra, durante su estadía en Boca Juniors.

El mismo día en el que se confirmó la llegada de Ángel Romero como primer refuerzo en este 2026, también se anunció la lista de convocados para el debut de Boca ante Deportivo Riestra en el Torneo Apertura 2026. En ese sentido, la cuenta oficial de la institución reveló por primera vez los cambios de números en las camisetas de los futbolistas, al menos para este primer semestre.

A diferencia de la temporada anterior, ya no está Frank Fabra en el plantel y su casaca quedó vacante después de 10 años de estadía, por lo que otro protagonista ya puede utilizar su dorsal. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Lautaro Blanco ya dejó la 23 y ahora usa la 3, tal como mostró durante el amistoso de pretemporada frente a Millonarios en La Bombonera.

Lo cierto es que, además del cambio del lateral izquierdo, ahora Milton Delgado usará la 18 que era de Fabra. Desde su debut como profesional hasta la fecha, el volante central tenía la 43 en la espalda pero eso ya es parte del pasado debido a su flamante dorsal, que se aproxima a los números más tradicionales que suelen utilizarse entre los jugadores que ya están asentados en Primera División.

Milton Delgado, mediocampista de Boca. (Getty Images)

Sin embargo, la del mediocampista surgido de las divisiones inferiores no fue la única modificación. Es que aunque recién llega de su cesión por dos temporadas en Estados Unidos, Marcelo Weigandt portará la 23 que era de Blanco. Así las cosas, el Chelo tendrá nuevo número en esta etapa en el Xeneize, donde busca luchar por un lugar con Juan Barinaga dentro del equipo titular.

De esta manera, a través de un posteo en las redes sociales de la institución, Boca anunció los nuevos dorsales de los futbolistas que cambiaron sus números. A la espera de la elección de Ángel Romero, que se sumará a los trabajos en los próximos días, el Xeneize publicó la lista de concentrados para enfrentar a Deportivo Riestra en condición de local y reveló lo que era un misterio.

Stefano Di Carlo confirmó la ampliación del Monumental: “Tendrá capacidad para 101.000 espectadores”

Stefano Di Carlo confirmó la ampliación del Monumental: “Tendrá capacidad para 101.000 espectadores”

Las bajas de Boca en la lista de concentrados

Una de las grandes falencias para esta ocasión será la zona ofensiva. Las lesiones de Edinson Cavani, Milton Giménez y ahora de Miguel Merentiel, dejaron diezmado el puesto de centrodelantero, que deberá ser ocupado por Lucas Janson. Por otro lado, también son baja Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios por diversas cuestiones físicas que les impiden estar a la par del grupo.

DATOS CLAVE

  • Milton Delgado dejará de utilizar la camiseta 43 para empezar a portar la 18, que anteriormente pertenecía a Frank Fabra.
  • Marcelo Weigandt comenzará a vestir el dorsal número 23, en esta nueva estadía en Boca tras su paso por Inter Miami.
  • Lautaro Blanco ahora usa la número 3, dejando vacante la 23, tal como demostró en el amistoso ante Millonarios.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

