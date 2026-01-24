Es tendencia:
Ángel Romero firmó su contrato y es el primer refuerzo de Boca: los detalles del acuerdo

Después de varias idas y vueltas, el paraguayo se convierte en la primera incorporación del año boquense.

Por Julián Mazzara

Boca suma al paraguayo con pasado en Corinthians.
© Getty ImagesBoca suma al paraguayo con pasado en Corinthians.

Juan Román Riquelme logró su cometido: fue detrás de los pasos de Ángel Romero y consiguió llegar a un acuerdo económico, como así también en torno a la extensión contractual para que se transforme en el primer refuerzo de Boca.

El delantero paraguayo de 33 años, que quedó libre de Corinthians, llega al Xeneize por un año, y tendrá la opción de renovar por uno más, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, según pudo confirmar BOLAVIP.

Con la intensión de sumar rodaje y experiencia para poder ser convocado por Gustavo Alfaro a la Selección de Paraguay y así disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el ex San Lorenzo tendrá que someterse a la revisión médica. Pero en la jornada de este sábado 24 de enero, firmó el acuerdo.

Tras abrochar la llegada del Mellizo, nacido en Fernando de la Mora, la dirigencia boquense buscará concretar otras operaciones para que Claudio Úbeda tenga mayores variantes de cara a lo que será un año cargado de competencia, donde el foco principal estará puesto en la Copa Libertadores.

Ángel Romero durante su paso por Corinthians.

Los números de Ángel Romero en la última temporada

Ángel Romero tendrá su segundo paso por el fútbol argentino, donde ya vistió la camiseta de San Lorenzo, entre 2019 y 2021. Allí, afrontó 55 partidos, convirtió 13 goles y aportó 12 asistencias: presenció 4.209 minutos y fue amonestado en cuatro ocasiones.

En su estadía en Corinthians, al que llegó en diciembre de 2022 para afrontar su segundo paso por el club brasileño, fueron 53 los partidos que disputó: anotó 5 goles y aportó 3 asistencias en 2.449 minutos. Fue amonestado en cinco juegos.

¿Boca tiene libre el cupo de extranjeros?

La incorporación de Ángel Romero, generó muchísima repercusión en el mundo Boca. Principalmente, por la cantidad de futbolistas no nacidos en Argentina que forman parte del plantel dirigido por Claudio Úbeda.

Actualmente, los únicos futbolistas que cuentan como extranjeros son Ander HerreraEdinson CavaniCarlos Palacios Williams Alarcón, quien está próximo a conseguir la doble nacionalización. Una vez que la obtenga, liberará un cupo, algo que, en mayo de 2025, logró Miguel Merentiel.

DATOS CLAVES

  • Ángel Romero se convierte en el primer refuerzo de Boca tras gestión de Riquelme.
  • El delantero llega libre de Corinthians y firmó por un año con opción a otro.
  • Selló su acuerdo el 24 de enero con el objetivo de disputar el Mundial.
julián mazzara
Julián Mazzara

