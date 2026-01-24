Ángel Romero firmó su contrato y es el primer refuerzo de Boca: los detalles del acuerdo

Juan Román Riquelme logró su cometido: fue detrás de los pasos de Ángel Romero y consiguió llegar a un acuerdo económico, como así también en torno a la extensión contractual para que se transforme en el primer refuerzo de Boca.

El delantero paraguayo de 33 años, que quedó libre de Corinthians, llega al Xeneize por un año, y tendrá la opción de renovar por uno más, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, según pudo confirmar BOLAVIP.

Con la intensión de sumar rodaje y experiencia para poder ser convocado por Gustavo Alfaro a la Selección de Paraguay y así disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el ex San Lorenzo tendrá que someterse a la revisión médica. Pero en la jornada de este sábado 24 de enero, firmó el acuerdo.

Tras abrochar la llegada del Mellizo, nacido en Fernando de la Mora, la dirigencia boquense buscará concretar otras operaciones para que Claudio Úbeda tenga mayores variantes de cara a lo que será un año cargado de competencia, donde el foco principal estará puesto en la Copa Libertadores.

Ángel Romero durante su paso por Corinthians.

Los números de Ángel Romero en la última temporada

Ángel Romero tendrá su segundo paso por el fútbol argentino, donde ya vistió la camiseta de San Lorenzo, entre 2019 y 2021. Allí, afrontó 55 partidos, convirtió 13 goles y aportó 12 asistencias: presenció 4.209 minutos y fue amonestado en cuatro ocasiones.

Publicidad

Publicidad

ver también “El mejor del país”: Juan Román Riquelme y el inesperado elogio a un jugador de Boca

ver también Con bajas de peso y el regreso de Weigandt, los convocados de Boca vs. Deportivo Riestra

En su estadía en Corinthians, al que llegó en diciembre de 2022 para afrontar su segundo paso por el club brasileño, fueron 53 los partidos que disputó: anotó 5 goles y aportó 3 asistencias en 2.449 minutos. Fue amonestado en cinco juegos.

¿Boca tiene libre el cupo de extranjeros?

La incorporación de Ángel Romero, generó muchísima repercusión en el mundo Boca. Principalmente, por la cantidad de futbolistas no nacidos en Argentina que forman parte del plantel dirigido por Claudio Úbeda.

Actualmente, los únicos futbolistas que cuentan como extranjeros son Ander Herrera, Edinson Cavani, Carlos Palacios y Williams Alarcón, quien está próximo a conseguir la doble nacionalización. Una vez que la obtenga, liberará un cupo, algo que, en mayo de 2025, logró Miguel Merentiel.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES