Debutó en la pandemia por COVID-19, Claudio Úbeda no le dio lugar en Boca y ahora jugará en Patronato

El futbolista surgido de las inferiores de Boca continuará con su carrera en el conjunto entrerriano, que está en la Primera Nacional.

Por Julián Mazzara

Nahuel Genez firmó su contrato con Patronato.
Mientras en el mundo Boca continúan buscando la manera de sumar a Marino Hinestroza, que es el gran objetivo que tiene Juan Román Riquelme, en los primeros días de la pretemporada, Claudio Úbeda ya le dejó en claro a los directivos que varios jugadores no seguirán en el club.

Algunos futbolistas que retornaron de sus respectivos préstamos ya resolvieron sus futuros, pero hay otros que lo están haciendo en estas horas, como así también habrá quienes lo resuelvan próximamente. Uno de los que ya sabe que no seguirá es Nahuel Genez, que estuvo en Temperley durante el último año, y ahora se mudó hacia Entre Ríos para jugar con la camiseta de Patronato.

El nacido en Carlos Spegazzini, de 22 años, tuvo la fortuna de debutar con el Xenieze en el empate sin goles ante Banfield, en el Estadio Florencio Sola, donde ingresó en lugar de Valentín Barco, a falta de 10 minutos para el final. Desde aquel entonces, no logró continuidad con la pilcha azul y oro, y debió buscar nuevos horizontes.

Para emigrar hacia el Patrón, donde ya firmó su vínculo sin cargo ni opción de compra, BOLAVIP pudo saber que Genez extendió su vínculo en Boca: el actual culminaba en diciembre de 2026, pero ahora lo prolongó hasta el mismo mes, pero de 2027. De esta manera, cuando culmine su cesión, deberá resolver nuevamente su futuro.

Nahuel Génez, la joya de Boca que se fue a Patronato. (Prensa Boca)

Los números de Nahuel Genez desde que debutó

Desde que debutó en 2021, fueron 64 los partidos que afrontó Nahuel Genez entre sus pasos por Boca, Tigre y Temperley. Tuvo la fortuna de convertir dos goles y aportó cuatro asistencias. Además, en los 4.957 minutos que disputó dentro del campo de juego, recibió cinco amonestaciones.

DATOS CLAVES

  • Nahuel Genez deja Boca para jugar a préstamo en Patronato de Entre Ríos.
  • El defensor extendió su contrato con el Xeneize hasta diciembre de 2027.
  • La cesión se acordó sin cargo ni opción de compra por una temporada.
julián mazzara
Julián Mazzara

