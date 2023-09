Con un primer tiempo de dominio total para Boca en su cruce por Copa Argentina ante Almagro, se esperaba que la segunda parte del duelo por octavos sea solo un trámite para el Xeneize. Sin embargo, los de 3 de Febrero salieron a buscar el partido y forzaron la tanda de penales.

Un resultado del partido que sorprendió a todo Boca y que, pensando en el apretado calendario que se le viene al plantel, terminó cambiando absolutamente todos los planes ya que Jorge Almirón decidió cambiar un poco su cronograma de trabajo.

Contento por el rendimiento de su equipo pese al empate, Jorge Almirón destacó que se jugó muy bien ante Almagro y por esto decidió premiar a todo el plantel dándole toda la jornada del lunes libre para que los jugadores puedan descansar.

De esta manera, el equipo que mira el próximo duelo de Copa de la Liga ante Defensa y Justicia pero que piensa en la Copa Libertadores y en Palmeiras se reencontrará en Boca Predio durante la jornada del martes para encarar los tres días de trabajo.

Vale destacar que, si bien no dio indicios del equipo que pondrá en cancha, Jorge Almirón pondría al equipo titular o gran parte de estos jugadores en el duelo con Defensa y Justicia para ultimar detalles y así mantener el ritmo para la semifinales ante Palmeiras.

Las llaves de cuartos de final de Copa Argentina

Boca vs Talleres, Huracán vs Estudiantes, San Lorenzo vs San Martín de San Juan, y Defensa y Justicia vs Chaco For Ever.

¿Cuántas Copas Argentina ganó Boca?

El Xeneize es el más ganador de la competición con 4 títulos, logrados en 1969, 2011-12, 2014-15 y 2019-20