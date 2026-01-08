El ultimátum de Atlético Nacional a Marino Hinestroza en la novela de su posible pase a Boca

En el mundo Boca están muy expectantes con lo que ocurrirá dentro del mercado de pases, ya que Juan Román Riquelme se encuentra en plena negociación con los directivos de Atlético Nacional para incorporar a Marino Hinestroza.

A lo largo de los últimos días, desde la Comisión Directiva boquense realizaron diversas propuestas formales para quedarse con el extremo, pero ninguna causó interés en el Paisa. Por eso mismo, fueron rechazadas. Sí, a pesar de que el futbolista de 23 años ya se despidió de los hinchas.

El pasado lunes 5 de enero, el plantel colombiano liderado por Diego Arias inició la pretemporada, y desde aquel momento, Hinestroza no se presentó. Y por como quieren que se resuelva su futuro, desde el club le dieron licencia. Pero no por mucho: el próximo lunes 12 tendrá que reincorporarse a las prácticas.

De retornar a los entrenamientos, se juntará con Milton Casco, el ex futbolista de River que llegó en este mercado de pases. Mientras tanto, desde Colombia indican que la última oferta que hizo el Xeneize fue por cinco millones de dólares, mientras que Atlético Nacional exige un monto de seis millones.

Marino Hinestroza, futbolista colombiano de Atlético Nacional, a detalles de ser jugador de Boca.

Así se despidió Hinestroza de Atlético Nacional

En su cuenta de Instagram, luego de lograr la Copa Colombia, Marino Hinestroza subió una historia en la que se despidió de su equipo y festejó el segundo título que cosechó con el equipo al que llegó a principios de este año proveniente del Columbus Crew de Estados Unidos.

“Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título más, te llevaré por siempre en el corazón verde querido”, posteó junto al emoji de un corazón y cuatro copas.

Los números de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

En su regreso al elenco colombiano, el delantero de 23 años disputó un total de 56 partidos, en los que convirtió 7 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 4371 minutos en cancha.

