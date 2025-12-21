En Brasil aseguran que Marino Hinestroza no jugará en Boca y sí en Santos por una gran diferencia

Desde hace algunos días, los directivos de Boca comenzaron a moverse con total rapidez para concretar el arribo de Marino Hinestroza, quien viene de ser campeón con Atlético Nacional. Pero mientras Juan Román Riquelme resuelve los últimos detalles, apareció una fuerte competencia.

Santos, con muchísimo dinero y la presencia de Neymar dentro del plantel, quiere jerarquizarse para dejar de pelear en los últimos puestos de la tabla del Brasileirão. Por eso mismo, apunta los cañones al extremo colombiano del Verde Paisa. Y tiene una opción más que redituable para llevárselo.

Durante las últimas horas, desde GeGlobo reportaron que el Peixe venderá a Guilherme hacia Houston Dynamo, y necesitan reemplazarlo. Por eso mismo, apuntaron los cañones hacia el fútbol cafetero e intentarán quedarse con Hinestroza.

Si bien también aparecen las alternativas de Vitinho y Antony Alves, como Alfredo Morelos se encuentra a préstamo en el conjunto de Medellín, podría concretarse una negociación de la que saldrían favorecidos los colombianos y también los brasileños. Así las cosas, el perjudicado sería Boca, que se quedaría sin la chance de sumar al futbolista de 23 años.

Marino Hinestroza, jugador de la Selección de Colombia. (Getty Images)

Así se despidió Hinestroza de Atlético Nacional

En su cuenta de Instagram, luego de lograr la Copa Colombia, Marino Hinestroza subió una historia en la que se despidió de su equipo y festejó el segundo título que cosechó con el equipo al que llegó a principios de este año proveniente del Columbus Crew de Estados Unidos.

“Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título más, te llevaré por siempre en el corazón verde querido”, posteó junto al emoji de un corazón y cuatro copas.

Los números de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

En su regreso al elenco colombiano, el delantero de 23 años disputó un total de 56 partidos, en los que convirtió 7 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 4371 minutos en cancha.

