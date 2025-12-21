Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

En Brasil aseguran que Marino Hinestroza no jugará en Boca y sí en Santos por una gran diferencia

Pese a que el delantero colombiano estaba muy cerca de ser el primer refuerzo del Xeneize, su carrera tendría un giro inesperado.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Marino Hinestroza podría ser refuerzo de Boca.
© Prensa Atlético NacionalMarino Hinestroza podría ser refuerzo de Boca.

Desde hace algunos días, los directivos de Boca comenzaron a moverse con total rapidez para concretar el arribo de Marino Hinestroza, quien viene de ser campeón con Atlético Nacional. Pero mientras Juan Román Riquelme resuelve los últimos detalles, apareció una fuerte competencia.

Santos, con muchísimo dinero y la presencia de Neymar dentro del plantel, quiere jerarquizarse para dejar de pelear en los últimos puestos de la tabla del Brasileirão. Por eso mismo, apunta los cañones al extremo colombiano del Verde Paisa. Y tiene una opción más que redituable para llevárselo.

Durante las últimas horas, desde GeGlobo reportaron que el Peixe venderá a Guilherme hacia Houston Dynamo, y necesitan reemplazarlo. Por eso mismo, apuntaron los cañones hacia el fútbol cafetero e intentarán quedarse con Hinestroza.

Si bien también aparecen las alternativas de Vitinho y Antony Alves, como Alfredo Morelos se encuentra a préstamo en el conjunto de Medellín, podría concretarse una negociación de la que saldrían favorecidos los colombianos y también los brasileños. Así las cosas, el perjudicado sería Boca, que se quedaría sin la chance de sumar al futbolista de 23 años.

Marino Hinestroza, jugador de la Selección de Colombia. (Getty Images)

Marino Hinestroza, jugador de la Selección de Colombia. (Getty Images)

Así se despidió Hinestroza de Atlético Nacional

En su cuenta de Instagram, luego de lograr la Copa Colombia, Marino Hinestroza subió una historia en la que se despidió de su equipo y festejó el segundo título que cosechó con el equipo al que llegó a principios de este año proveniente del Columbus Crew de Estados Unidos.

Publicidad
Jugó más de 60 partidos en Boca, hizo un gol en un Superclásico y confirmó que habló con Advíncula para que deje el club

ver también

Jugó más de 60 partidos en Boca, hizo un gol en un Superclásico y confirmó que habló con Advíncula para que deje el club

El DT de Argentinos ilusionó a Boca por la posible llegada de Alan Lescano: “Lo último que voy a hacer”

ver también

El DT de Argentinos ilusionó a Boca por la posible llegada de Alan Lescano: “Lo último que voy a hacer”

“Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título más, te llevaré por siempre en el corazón verde querido”, posteó junto al emoji de un corazón y cuatro copas.

Los números de Marino Hinestroza en Atlético Nacional 

En su regreso al elenco colombiano, el delantero de 23 años disputó un total de 56 partidos, en los que convirtió 7 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 4371 minutos en cancha.

DATOS CLAVES

  • Juan Román Riquelme gestiona el fichaje del extremo colombiano de 23 años, Marino Hinestroza.
  • Santos compite por el jugador tras vender a Guilherme al Houston Dynamo.
  • La cesión de Alfredo Morelos en Atlético Nacional podría favorecer la negociación para Santos.
Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
Mientras negocia con Boca y River, el Santos de Neymar podría quedarse con Ascacibar en este mercado de pases
Fútbol Sudamericano

Mientras negocia con Boca y River, el Santos de Neymar podría quedarse con Ascacibar en este mercado de pases

Flamengo busca romper el mercado y va por Neymar para la Copa Libertadores 2026
Copa Libertadores

Flamengo busca romper el mercado y va por Neymar para la Copa Libertadores 2026

La sorpresiva decisión de Neymar con Santos de cara al Mundial 2026 con la Selección de Brasil
Fútbol Internacional

La sorpresiva decisión de Neymar con Santos de cara al Mundial 2026 con la Selección de Brasil

Facundo Mura puede irse de Racing a River
River Plate

Facundo Mura puede irse de Racing a River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo