El entrenador de Argentinos Juniors ilusionó a Boca por la posible llegada de Alan Lescano: “Lo último que voy a hacer”

Nicolás Diez habló en una entrevista y afirmó que no le pondrán trabas al volante si desea irse.

Por Marco D'arcangelo

Alan Lescano, pieza clave de Argentinos Juniors.
A la espera del regreso del plantel a los entrenamientos a partir del próximo 2 de enero, Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca se encuentran trabajando en el mercado de pases, con el objetivo de reforzar al plantel comandado por Claudio Úbeda de cara a la temporada 2026.

Dentro de los principales objetivos del Xeneize aparece Alan Lescano, el mediocampista de 24 años que se destaca en Argentinos Juniors, y por quien el elenco de la Ribera podría realizar una oferta formal en las próximas semanas para comprar un porcentaje de su ficha. 

En este contexto, Nicolás Diez, entrenador del Bicho de La Paternal, habló en una entrevista con TyC Sports, en donde se refirió a la situación de uno de sus capitanes y le abrió la puerta a una posible salida en caso de que la oferta por parte de Boca sea buena.

Siempre pido que no se vayan, pero lo último que voy a hacer es cortarle la carrera a un jugador“, fueron las palabras del DT al revelar que si el jugador manifiesta su deseo de irse tras dos años y medio en el club, desde su parte no le pondrá trabas para retenerlo.

Eso no lo hago jamás, sé que hay posibilidades que no pueden dejar pasar. Lo de Lescano es más complicado porque el otro 50% es de Gimnasia y no es tan fácil“, cerró con su explicación sobre por qué será difícil que el mediocampista ofensivo abandone al Bicho en este mercado.

Teniendo en cuenta esta situación de Lescano, el Bicho de La Paternal buscará comprar el 50% que le pertenece a Gimnasia. La primera oferta fue de un millón de dólares por la ficha, pero desde el elenco platense la rechazaron, debido a que consideraron que la cifra fue baja. 

En cuanto al interés de Boca, acorde a lo informado por el periodista Augusto César, la operación se podría hacer por una propuesta que ronde los 5 millones más la inclusión de un jugador en la negociación. En este sentido, Lucas Blondel interesa en La Paternal. 

Los números de Alan Lescano en Argentinos Juniors

Desde su llegada al Bicho de La Paternal, el volante ofensivo de 24 años lleva disputados un total de 95 partidos, en los que convirtió 21 goles y aportó 9 asistencias. Además recibió 15 tarjetas amarillas y fue expulsado en una ocasión en 7211 minutos en cancha.

Datos claves 

  • Alan Lescano, mediocampista de 24 años de Argentinos Juniors, es el objetivo principal de Boca para 2026.
  • Nicolás Diez, DT del Bicho, aceptaría la salida del jugador si la oferta económica es conveniente.
  • Boca ofrecería 5 millones de dólares más el pase de Lucas Blondel para concretar el fichaje.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

