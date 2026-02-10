El tiempo apremia, en apenas cuatro meses se disputará el Mundial 2026 y Neymar todavía no tiene un lugar en la lista de convocados de Carlo Ancelotti para representar a la Selección de Brasil. De hecho, no lo ha tenido en ninguna convocatoria del italiano desde que es seleccionador de la Verdeamarelha, y el tiempo para cambiar eso es cada vez menor.

Es menor incluso de lo que uno puede imaginar, ya que en Brasil resaltan que Neymar, tiene apenas 3 partidos para volver y demostrar que está al nivel para jugar en la Selección.

Eso se debe a que su Santos tiene pactado enfrentar al Paranaense y Vasco Da Gama por el Brasileirao, y al Velo Clube por el Campeonato Paulista, antes de que se haga oficial la lista de convocados para la Fecha FIFA de marzo. La última oportunidad previa al Mundial 2026 para ganarse un lugar.

Neymar sigue teniendo la esperanza de llegar al Mundial 2026 con Brasil. (Getty)

Se espera que uno de estos tres partidos sea el primer partido de Neymar en el 2026, quien aún no vuelve a jugar desde una lesión en la rodilla sufrida a principios de diciembre, en el cierre del Brasileirao pasado.

Cabe destacar que, si vence al Velo Clube, el Santos avanzará a Cuartos de Final del Campeonato Paulista, y en caso de seguir avanzando, puede tener hasta cuatro partidos adicionales en su calendario. Ser campeón de este torneo que termina en marzo podría ser fundamental para las aspiraciones de Neymar de ser considerado para el Mundial 2026.

Ancelotti ya habló sobre Neymar

En la Fecha FIFA de noviembre pasado, Carlo Ancelotti no se anduvo con vueltas y habló directamente sobre la situación de Neymar: “Nadie puede discutir su talento. Ha tenido problemas para llegar su mejor nivel, algunas lesiones en este último tiempo”, señaló el italiano en diálogo con el medio As de España. “Ha vuelto a jugar y tiene que recuperar su mejor condición física, es algo bastante normal”, destacó.

Ancelotti ya se refirió a la situación de Neymar. Nada ha cambiado desde entonces. (Getty)

“Es lo que le pido a todos los jugadores del equipo nacional: estar en su mejor condición física. Porque el fútbol, hoy en día, sobre todo, es intensidad”, cerró Ancelotti, dejando claro que no considera que Neymar hoy por hoy esté en su mejor condición física posible y que, hasta que no demuestre estarlo, no volverá al seleccionado.

Recientemente, ESPN Brasil pudo saber que Alisson Becker, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Casemiro, Bruno Guimarães, Vinícius, Raphinha, Rodrygo, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli y Willian Estevao son los 11 que ya están confirmados para el Mundial 2026, por lo que restan 15 cupos, entre los que deberá luchar Neymar por meterse.

En síntesis