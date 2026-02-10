Racing conoció la postura de Marco Di Césare ante el interés de Santos para llevárselo ahora mismo

A lo largo de los últimos días, Marco Di Césare recibió sondeos por parte de Botafogo, que está inhibido para adquirir futbolistas debido a la gran cantidad de deudas que acarrea la Sociedad Anónima Deportiva que lidera John Textor. Pero también apareció Santos, que tiene una oferta próxima a realizar.

Desde el Peixe pretenden quedarse con el Tano mediante un préstamo de un año, con un cargo por 700.000 dólares y una obligación de compra por 5.000.000 de dólares, a cambio del 80% del pase. Pero la misma se oficializaría si el defensor disputa al menos el 30% de los partidos durante su estadía en el club brasileño.

Lógicamente, para Gustavo Costas no es una situación sencilla ni gratificante, pero en las últimas horas, BOLAVIP pudo confirmar que Di Césare rechazó la posibilidad de emigrar, y que se lo comunicó al entrenador de la Academia. No solo porque ahora está recuperando el terreno perdido durante el año pasado, sino también porque está próximo a tener familia, y quiere que su hijo nazca en Buenos Aires.

De esta manera, el defensor que llegó a Racing desde Argentinos Juniors seguirá en Avellaneda, donde posee un contrato que lo une a la institución hasta el 31 de diciembre de 2027 y posee una cláusula de rescisión fijada en 20.000.000 de dólares.

Marco Di Césare, defensor de Racing. (Getty Images)

¿Cómo llegó Marco Di Césare a Racing?

La gran curiosidad de la llegada de Marco Di Césare a Racing es que la operación no se realiza por una suma de dinero, sino por el pase de otros futbolistas. Para quedarse con el 70% del defensor, la Academia le dio a Argentinos Juniors el 60% de Maximiliano Romero y el 90% de Nicolás Oroz.

Publicidad

Publicidad

ver también Racing jugará en Dubái contra Real Madrid, Chelsea e Inter Miami

ver también Vasco da Gama quiere negociar con Racing por Santiago Sosa

Por otra parte, el equipo de Avellaneda dio por saldada una deuda que tenían los de La Paternal por una venta de Gonzalo Piovi.

Las estadísticas de Marco Di Césare desde que llegó a Racing

Después de abandonar Argentinos Juniors y pasar a Racing, no solo se afianzó como habitual titular, sino que también fue clave para los títulos de la Copa Sudamericana, en 2024, y la Conmebol Recopa, en 2025.

Si bien Marco Di Césare ahora alterna con Franco Pardo y Nazareno Colombo, sigue siendo importante para Gustavo Costas. Hasta el momento, afrontó un total de 71 partidos con la camiseta de la Academia, con la que anotó dos goles y aportó una asistencia en 5.478 minutos.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES