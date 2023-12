Juan Román Riquelme piensa en el Proyecto Esloveno Plus para la reforma de la Bombonera

¡Manos a la obra! La intensidad de lo que fue la campaña y el furor del acto eleccionario en Boca ya son parte de la historia. Ahora es momento de que Juan Román Riquelme, en su función como presidente, empiece a trabajar en sus promesas. Entre ellas, una en particular, en la cual se mentalizó avanzar en las primeras horas post votación.

Se trata de la ampliación de la Bombonera, una tarea para nada fácil en la que fracasaron otras autoridades máximas de la institución xeneize como Alberto José Armando, Antonio Alegre, Mauricio Macri, Daniel Angelici y el propio Jorge Amor Ameal, compañero de fórmula de JR, que murió en el intento -o ni siquiera eso- de desarrollar el ambicioso plan de ”Bombonera 360”.

De hecho, Juan Román Riquelme dio a entender en una entrevista previa a las elecciones que él no tenía nada que ver con la idea que promocionó su ahora vicepresidente. Es más, a tan solo un día de asumir oficialmente (la asunción será este jueves 21 de diciembre) hizo saber puertas adentro que su preferencia es el Proyecto Esloveno Plus.

Tras el sufragio de diciembre del 2019, Román demostró por los pasillos de Boca Predio que el plan que propone comprar solamente las casas frentistas de la calle Del Valle Iberlucea y la primera fila de propiedades que están por detrás, fue la que más lo sedujo para intentar darle una solución a la capacidad de la cancha que ya tiene más de 80 años.

Pero claro, no contaba con la potestad suficiente para progresar (además, le hubiese generado cortocircuitos con el amealismo, el cual, de igual modo, por otras cuestiones, se terminaron causando). No obstante, desde el domingo 17 de diciembre último, la historia es sustancialmente distinta. Riquelme, en sus primeros instantes como mandamás azul y oro, considera viable al Proyecto Esloveno Plus.

Juan Román Riquelme pronto se reuniría con los vecinos y con el impulsor del Proyecto Esloveno Plus

Juan Román Riquelme va decidido por el Proyecto Esloveno Plus. Para eso se reunirá con su impulsor, Fabián Fiori, que además de ser empleado del club es socio de Boca de toda la vida. Además, su idea es juntarse cuanto antes con Rubén Lopresti, representante de los frentistas de Del Valle Iberlucea, para empezar con la negociación.

Cabe aclarar que los vecinos de la calle mencionada ya manifestaron en varias ocasiones que pretenden vender a un precio razonable para encarar sus nuevas viviendas, pero que nunca de la dirigencia del Club Atlético de Boca Juniors los llamaron o les tocaron el timbre para conversar sobre el asunto.

Proyecto Esloveno Plus: 20 mil lugares más para la Bombonera en 15 meses

El Proyecto Esloveno Plus propone comprar las dos primeras hileras de casas de las dos medias manzanas que están detrás de los palcos. Ese espacio sería suficiente para completar la parte que históricamente le falta a la Bombonera. En total serían cerca de 20 mil lugares más. Cuya obra demandaría unos 15 meses y Boca no necesitaría jugar como local en otro estadio.