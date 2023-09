Tras empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario, Boca venció por penales 4 a 3 a Almagro, y de esta manera se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá frente a Talleres de Córdoba, con fecha a confirmar.

Una vez finalizado el encuentro, el capitán del Xeneize y autor del quinto penal de su equipo, Marcos Rojo, habló con la transmisión oficial de TyC Sports, en donde se lamentó por la remontada que sufrió su equipo, y dejó una sorpresiva confesión sobre la tanda de penales.

Es que, tras el errado de Miguel Merentiel, hubo una confusión sobre quien iba a ejecutar, que finalmente fue Nicolás Figal quien lo cambió por gol, y sobre esto, Rojo explicó: “Como ahora no hay orden lo charlamos ahí como nos vamos sintiendo”, comenzó.

Y siguió: “Como había errado Miguel cambiamos sobre la marcha. Estaba entre él y Pol el 4to y 5to, y lo charlamos sobre la marcha”, explicando que los referentes se iban a hacer cargo, ya que también estaba la posibilidad de que ejecute el juvenil Vicente Taborda.

Las lleves de cuartos de final de Copa Argentina

Boca vs Talleres, Huracán vs Estudiantes, San Lorenzo vs San Martín de San Juan, y Defensa y Justicia vs Chaco For Ever.

¿Cuántas Copas Argentina ganó Boca?

El Xeneize es el más ganador de la competición con 4 títulos, logrados en 1969, 2011-12, 2014-15 y 2019-20