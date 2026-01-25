Es tendencia:
Boca Juniors

La dura crítica de Oscar Ruggeri a Edinson Cavani por sus lesiones en Boca: “Hasta acá llegó”

En F90, el panelista apuntó contra el mal momento físico que atraviesa el delantero uruguayo.

Por Marco D'arcangelo

Edinson Cavani, delantero de Boca.
© GettyEdinson Cavani, delantero de Boca.

El 2026 no arrancó de la mejor manera para Edinson Cavani, ya que desde el inicio de la pretemporada de Boca el delantero no pudo entrenar a la par de sus compañeros a causa de un problema en la espalda, y es por eso que no sumó minutos en los amistosos que disputó el equipo comandado por Claudio Úbeda

En este contexto, en F90, programa emitido por ESPN, Oscar Ruggeri, ex defensor campeón del mundo y surgido del Xeneize, criticó el estado físico del uruguayo y dio a entender que su retiro está cerca por consecuencia de las distintas lesiones que sufrió en los últimos años.

“Yo no creo que tengan que pensar los de afuera. El que tiene que pensar es Cavani, lo que tiene que hacer él. Tiene que pensar cuando pasa esto. Yo sé que quiere dar vuelta la situación y quiere quedar bien, que vino a Boca y triunfó. Pero tiene que pensar seriamente qué es lo que puede hacer, porque su físico le está costando”, inició sobre la situación del ex PSG.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Juega un ratito, por ahí erra un gol y yo veo que algunos se ríen, que otros lo cargan y me parece que es tan groso que tiene que tomar él la determinación, no nosotros. Él tiene que tomar la determinación que si no le da el cuerpo ya… Y bueno, hasta acá llegó”.

“La carrera que hizo él, ¿qué le va a dar más? Es decir hasta acá llegó. No está en deuda. Vino, intentó hacerlo, no le dio y no pudo físicamente”, agregó para bancar al uruguayo por el momento futbolístico que atraviesa, en el que es criticado por los hinchas de Boca. 

Y cerró: “Pero cuando pasan estas cosas, fijate que cada vez que va a arrancar le sucede otra cosita. Esas son señales que le está dando el fútbol, que tenés que tomar la determinación más difícil que tenemos los jugadores de fútbol que es decir hasta acá llegó“.

Cabe destacar que Cavani sufre de una lumbalgia que lo tiene a maltraer desde el año pasado. Tal es así que no pudo estar presente en la semifinal del Torneo Clausura ante Racing ya que sintió la lesión en la entrada en calor. Desde allí no volvió a sumar minutos y casi no entrenó junto al resto de sus compañeros.

Los números de Edinson Cavani en Boca

Desde su llegada al Xeneize a mediados de 2023, el delantero uruguayo disputó un total de 79 partidos, en los que convirtió 28 goles y aportó 3 asistencias. Además, recibió 12 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5774 minutos en cancha.

En síntesis

  • Edinson Cavani padece una lumbalgia que le impide entrenar y jugar desde el año pasado.  
  • El delantero uruguayo registra 28 goles y 3 asistencias en 79 partidos con Boca.  
  • Oscar Ruggeri sugirió el retiro del atacante debido a sus constantes lesiones físicas.
