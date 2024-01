Kevin Zenón es nuevo refuerzo de Boca, el segundo del Xeneize en el actual mercado de pases después de la incorporación de Cristian Lema. En el medio pasaron tironeos entre clubes, la posición del jugador y declaraciones públicas que extendieron la negociación. Ahora, la novela quedó atrás y la transferencia es un hecho.

A pocos días de sumarse al plantel que comanda Diego Martínez, luego de pasar exitosamente la revisión médica, el talentoso futbolista de 22 años escribió una emotiva carta en sus redes sociales oficiales para despedirse de Unión de Santa Fe.

“Hoy me toca despedirme del club que me formó y me crió, el club que me dio todo, donde fui muy feliz. Siempre dije que me quería ir por la puerta grande , dejando todo y no reprochándome nada, siendo feliz y disfrutando, y gracias a Dios pude lograrlo”, inició Zenón con su extenso comunicado vía Instagram.

El ex Tatengue no quiso olvidarse de nadie del club y escribió: “Quiero agradecer a los hinchas por el cariño enorme que me dieron, a mi familia que nunca me dejó solo, a mis compañero, utileros, médicos, cocineros, etc (espero no olvidarme de nadie, cada uno sabe que lugar ocupan en mi corazón)”.

Continuando con los agradecimientos, Zenón valoró su paso por Unión por todo lo que incorporó en el tiempo que permaneció en el Tate: “Agradecido siempre por todo lo que me dieron, es difícil despedirse después de 6 años en este club donde pasé infinidades de momentos, buenos y malos, pero sobre todo de aprendizaje”.

Para cerrar, el nuevo refuerzo de Boca prometió volver a vestir la camiseta de Unión en algún momento de su carrera. “Simplemente decirles gracias por todo, y que desde este lado van a tener un hincha más siguiendo y apoyándolos siempre, nos veremos a la vuelta Tate querido”, concluyó Zenón con emoción.

¿Cuándo debuta Zenón en Boca?

Tras pasar la revisión médica, Zenón está a punto de sumarse a los entrenamientos de pretemporada que Boca está realizando en este verano. Ya pasaron dos amistoso (Gimnasia y Tiro – Talleres) y todo indica que, si Diego Martínez lo decide, el ex Unión hará su estreno con la azul y oro en el amistoso que jugará el Xeneize ante Barracas Central.

Eso sí, el duelo contra el Guapo será a puertas cerradas. Al no contar con público, el debut de Zenón ante la hinchada de Boca podría darse a principios de febrero, cuando el Xeneize juegue su primer partido en La Bombonera por la Copa de la Liga Profesional ante Platense.