Mercado de pases de Boca EN VIVO: Riquelme habló de Hinestroza y el enojo de Torreira

Boca disputó el primer amistoso de pretemporada e igualó 0 a 0 con Millonarios en La Bombonera. En la previa del mismo, Juan Román Riquelme habló sobre Marino Hinestroza, mientras que Lucas Torreira se enojó con la dirigencia ya que nunca llegó al club.

Riquelme habló sobre Hinestroza

Hinestroza, a detalles de convertirse en el primer refuerzo de Boca.

En La Bombonera, Boca Juniors enfrenta este miércoles a Millonarios en el primer partido amistoso de la pretemporada. Con entradas vendidas para no socios, los hinchas del Xeneize tendrán la oportunidad de ver a los jugadores ante el gigante colombiano.

En la previa del compromiso, El Canal de Boca emitió una entrevista a Juan Román Riquelme en la que abordó el mercado de pases y se refirió al inminente arribo de Marino Hinestroza. “Técnicamente, muy bueno, muy rápido”, resumió rápidamente el mandatario sobre la categoría del colombiano, a detalles de salir de Atlético Nacional.

Lucas Torreira apuntó contra la dirigencia de Boca

Lucas Torreira, mediocampista uruguayo que sueña con jugar en Boca.

Es una historia más que conocida. Lucas Torreira, futbolista uruguayo que milita en las filas de Galatasaray, en más de una ocasión hizo público su sentimiento hacia Boca. Y cuando se le consultó, expresó su deseo de poder lucir, alguna vez en la vida, la camiseta azul y oro.

En la actualidad, el futbolista nacido en Fray Bentos, que tiene pasado por Arsenal, Sampdoria, Atlético de Madrid y Fiorentina, entre otros, se encuentra en el fútbol turco, donde posee contrato hasta mediados de 2028. Y mientras Juan Román Riquelme sueña con el arribo de Paulo Dybala, algo que tendría mayor asidero de cara a junio próximo, el charrúa le envió un palito al presidente.

Jabes Saralegui regresa a Tigre

Jabes Saralegui, durante su estadía en Boca.

En la previa del amistoso entre Boca y Millonarios, los directivos estaban buscando concretar una negociación para desprenderse de uno de los tantos jugadores a los que Claudio Úbeda ya le había comunicado que no tendría lugar en el plantel profesional.

Mientras se llevaba a cabo el entretiempo del empate parcial del amistoso en homenaje al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se cerró la operación con el aval de Juan Román Riquelme, que estaba presente en el Estadio Alberto J. Armando.

Nacho Rodríguez se va a Atlanta

Nacho Rodríguez se va a Atlanta.

Mientras Boca continúa intentando destrabar la incorporación de Marino Hinestroza desde Atlético Nacional de Medellín que está demorándose mucho más de lo previsto, se confirmó la salida de un delantero que se había reincorporado al plantel tras volver de un préstamo y no será tenido en cuenta por Claudio Úbeda.

Se trata de Ignacio Rodríguez, quien supo destacarse como goleador de la Reserva al punto de ser muy considerado por Diego Martínez durante su breve ciclo como entrenador del primer equipo, pero que ante la falta de oportunidades había sido cedido a Nueva Chicago.

