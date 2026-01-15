Jugarán la Copa Libertadores: Boca definió el destino a préstamo de Mateo Mendía y Santiago Dalmasso

Boca Juniors planifica una temporada 2026 que estará marcada por su regreso a la Copa Libertadores. A través del mercado de pases, la dirigencia intentará sumarle jerarquía al plantel de Claudio Úbeda, mientras también se arreglan salidas en el equipo.

Más allá de la limpieza en el plantel de Primera, la directiva les busca lugar a los juveniles con potencial, que aún no tienen espacio en el equipo de Sifón. Para ello, los envían a préstamo para que puedan ganar experiencia y volver con partidos en la espalda.

En ese contexto, Boca decidió ceder a Mateo Mendía y Santiago Dalmasso a Platense. Los jugadores de la Reserva campeona durante 2025 recibieron más de una propuesta por parte de equipos de Sudamérica, pero finalmente vestirán la camiseta del Calamar.

Según pudo saber BOLAVIP, el Xeneize ya eligió a los de Saavedra para que sus juveniles tengan participación este año. Restan los últimos detalles y el intercambio de documentos para que Mendía y Dalmasso se conviertan en nuevos jugadores de Platense.

Cabe recordar que, al igual que Boca, el Calamar disputará este año la fase de grupos de la Copa Libertadores por haberse consagrado campeón del Torneo Apertura 2025. En caso de hacerse hueco como titulares, los juveniles del Xeneize sumarán invaluable experiencia.

Jabes Saralegui también se irá a préstamo

El volante que ya tuvo minutos en la Primera de Boca también está confirmado como baja para el 2026. El de 22 años volverá a representar a Tigre este año, tal como lo hizo en 2025. Diego Dabove insititió por su continuidad y los clubes llegaron a un acuerdo.

