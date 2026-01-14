En la previa del amistoso entre Boca y Millonarios, los directivos estaban buscando concretar una negociación para desprenderse de uno de los tantos jugadores a los que Claudio Úbeda ya le había comunicado que no tendría lugar en el plantel profesional.

Mientras se llevaba a cabo el entretiempo del empate parcial del amistoso en homenaje al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se cerró la operación con el aval de Juan Román Riquelme, que estaba presente en el Estadio Alberto J. Armando.

Quien no seguirá en Brandsen 805 y se mudará, una vez más hacia la Zona Norte del Gran Buenos Aires, es Jabes Saralegui. Después de estar a préstamo en Tigre, vuelve al mismo equipo. En el elenco dirigido por Diego Dabove estará durante un año, no tendrá cargo, pero sí opción de compra, aunque no se reveló el valor de la misma.

Los números de Jabes Saralegui en Tigre

En su paso por el Matador, el mediocampista de 22 años disputó un total de 33 partidos, en los que convirtió tres goles y aportó cuatro asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 2381 minutos en cancha.

Jabes Saralegui estuvo a préstamo en Tigre y volvió a Boca.

Los otros jugadores de Boca que quiere Tigre

Según informó el periodista Augusto César en ESPN, luego de llevarse a Jabes Saralegui, en Tigre pretenden incorporar a dos viejos conocidos que están en Boca. Se trata de Lucas Janson y de Lucas Blondel, quienes no son considerados por Claudio Úbeda y buscan una salida en este mercado de pases.

