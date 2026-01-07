Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias

En medio de la pretemporada en el predio de Ezeiza, el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, sigue a la espera de la llegada de refuerzos. En el sentido contrario, se acordó la salida de Luis Advíncula y podría cerrarse la del relegado Lucas Blondel.

Luis Advíncula acordó la rescisión de su contrato

Con la Copa Libertadores como el gran objetivo del 2026, Boca Juniors trabaja en el mercado de pases para poder mejorar al plantel. A pesar de que aún no se han confirmado refuerzos, la depuración del equipo avanza y Luis Advíncula es uno de los futbolistas que no continuarán vistiendo la azul y oro.

El lateral derecho peruano tenía contrato hasta diciembre de 2026, pero BOLAVIP pudo confirmar que acordó la rescisión de su vínculo con la dirigencia del Xeneize, por lo que quedará con el pase en su poder para poder definir en libertad su próximo destino.

Boca evalúa prescindir de Lucas Blondel

De manera sorpresiva, a altas horas del pasado martes se confirmó un bombazo que todavía sacude al Mundo Boca. En el quinto día de pretemporada, Luis Advíncula comunicó puertas adentro que rescindiría su contrato pese a contar con un año más de vínculo para seguir su carrera en el fútbol peruano, más concretamente en Alianza Lima.

El deseo del jugador de regresar a su país natal parecía reabrirle las puertas a Lucas Blondel, quien perdió terreno en Boca al punto tal de no ser convocado y quedar relegado al tercer lateral derecho del plantel, detrás de Juan Barinaga y el propio Advíncula.

En un principio, debido al armado del equipo en su totalidad, era la salida de uno o de otro, y por ese motivo se frenó la avanzada cesión de Blondel a Argentinos Juniors. Sin embargo, en las entrañas del club de la Ribera no dan por asegurada la continuidad del nacionalizado suizo, incluso con la baja de Advíncula.

¿Guiño de Chimy Ávila a Boca?

El 2026 será especial para Boca Juniors por su regreso a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. El elenco que cuenta con Leandro Paredes como capitán ya afronta una exigente pretemporada para poder estar a la altura de los objetivos del club de la Ribera.

Sin embargo, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme aún no encontró acuerdos por refuerzos, por lo que Claudio Úbeda aún no cuenta con caras nuevas a 19 días del debut del Xeneize en el Torneo Apertura 2026.

A pesar de que no hay incorporaciones selladas, hay muchos nombres sobre la mesa. La delantera es uno de los sectores prioritarios para Boca en este mercado de pases y Chimy Ávila es uno de los atacantes relacionados con los de azul y oro en los últimos días.

Kevin Zenón es seguido de cerca por un club europeo

Ningún jugador es considerable intransferible. Con esa premisa encaró Boca el mercado de pases con respecto al rubro de salidas. Y lo está cumpliendo a rajatabla: sumado a los jugadores que finalizaron su contrato, un nuevo nombre podría sumarse a la lista de bajas: Kevin Zenón.

Como ya es habitual en cada ventana de transferencias, el volante de 23 años volvería a tener pretendientes del exterior. Según revelan desde el entorno del jugador, esta vez los sondeos llegan desde España pero con el aval albiceleste: el interés proviene del Alavés que dirige Eduardo Chacho Coudet, quien ya acercó un primer ofrecimiento y aceleró en las últimas horas para quedarse con el jugador.