Además de Jabes Saralegui, Tigre va por dos relegados de Boca

El Matador de Diego Dabove posó los ojos en tres futbolistas del Xeneize para reforzarse en este mercado de pases.

Por Lautaro Toschi

Jabes Saralegui
Jabes Saralegui

En Boca hay un plantel largo. Claudio Úbeda lo sabe y por eso directamente no consideró a ninguno de los jugadores que volvieron de sus préstamos y también les comunicó a otros que formaron parte del plantel en el último semestre que se busquen club.

Son varios los equipos del fútbol argentino que sacan rédito de esta situación y buscan préstamos para reforzarse. Tigre es uno de ellos y, luego de cerrar la continuidad de Saralegui, ahora va a la carga por dos futbolistas del Xeneize.

A comienzos de 2025, Jabes Saralegui pasó de Boca a Tigre a préstamo. El mediocampista, que tiene contrato con el Xeneize hasta fines de 2028, acordó una nueva cesión al Matador de Victoria. Sabía que en el club de la Ribera no tendría espacio y priorizó seguir en un club donde jugó y sabe que va a continuar con oportunidades.

¿A qué dos jugadores de Boca quiere Tigre?

Según informó el periodista Augusto César en ESPN, Tigre pretende incorporar a dos viejos conocidos que están en Boca. Se trata de Lucas Janson y de Lucas Blondel, quienes no son considerados por Claudio Úbeda y buscan una salida en este mercado de pases.

Lucas Janson se formó en Tigre y allí jugó por muchos años en los comienzos de su carrera. Luego pasó a la MLS, volvió al Matador y seis meses más tarde emigró a Vélez, donde dejó su huella. Desde 2023 está en Boca, pero la realidad es que nunca logró establecerse como titular. En total, Janson acumula 47 partidos jugados en el Xeneize en los que apenas marcó tres goles.

Lucas Blondel.

Lucas Blondel.

DATOS CLAVE

  • Jabes Saralegui renovó su préstamo en Tigre tras no tener espacio con Claudio Úbeda.
  • Tigre busca los fichajes de Lucas Janson y Lucas Blondel para reforzar su plantel.
  • Lucas Janson suma 47 partidos y tres goles en Boca desde su llegada en 2023.
