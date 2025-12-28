Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

En la semana previa al regreso del plantel a los entrenamientos para iniciar la pretemporada, la dirigencia de Boca está trabajando en el mercado de pases para que los refuerzos se sumen cuanto antes. A su vez, se van confirmando distintas salidas.

En Colombia afirman que el pase de Marino Hinestroza a Boca se frenó

Una vez terminada la temporada, Boca pareció moverse muy rápido en el mercado de pases para abrochar a su primer refuerzo de cara al 2026 donde planea ser ambicioso al disputar la Copa Libertadores. En ese sentido, el primer apuntado fue Marino Hinestroza, con el que hay un acuerdo total, pero una pequeña traba no permite que se transforme en incorporación.

En los últimos días, el propio futbolista subió un posteo a su cuenta de Instagram con los colores azul y amarillo, dando a entender que era cuestión de horas su arribo a Argentina. Sin embargo, la semana siguió su transcurso y todavía no hay novedades sobre qué día llegará al país a realizarse la revisión médica y estampar la firma para convertirse en el primer fichaje de la temporada 2026.

Las 3 inminentes salidas en Boca

A menos de una semana para la vuelta del plantel a los entrenamientos, la dirigencia de Boca, encabezada por Juan Román Riquelme, ya se encuentra trabajando en el mercado de pases, a la espera de tomar una decisión final con respecto a la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador.

Con Marino Hinestroza como el principal objetivo de mercado, en el Xeneize también están realizando una depuración del plantel debido a que muchos futbolistas regresarán de sus préstamos y no serán tenidos en cuenta, mientras que otros que estuvieron en el club también podrían marcharse.

Mateo Mendía podría irse a Peñarol

Mientras, por un lado la dirigencia de Boca, busca destrabar la negociación con el Atlético Nacional de Colombia por Marino Hinestroza (en primera instancia la idea es que se incorpore en enero), por el otro, analiza una propuesta que procede del otro lado del Río de La Plata.

Tiene que ver con Mateo Mendía, una de las grandes proyecciones que tiene Boca en sus divisiones inferiores, que después de ser clave en reserva para la obtención del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional, parece estar listo para pegar el salto al primer equipo, pero al no haber un DT designado su futuro en el Club de la Ribera, de momento, es incierto.

Loyola, el plan B de Ascacíbar

En los últimos días del mercado de pases, al Xeneize le ofrecieron a Santiago Ascacibar, pero desde el club analizan opciones y el propio futbolista debe dejar en claro qué es lo que quiere.

Sin nada concreto para reforzar la mitad de la cancha y a la espera de ver qué sucederá con Ascacibar, en Boca piensan en una alternativa. Se trata de Felipe Loyola, mediocampista chileno de Independiente que tuvo un muy buen 2025 y que se sabe que no continuará en el Rojo de cara al año que viene.

