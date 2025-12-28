Las 3 inminentes salidas en Boca previo al regreso del plantel a los entrenamientos

A menos de una semana para la vuelta del plantel a los entrenamientos, la dirigencia de Boca, encabezada por Juan Román Riquelme, ya se encuentra trabajando en el mercado de pases, a la espera de tomar una decisión final con respecto a la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador.

Con Marino Hinestroza como el principal objetivo de mercado, en el Xeneize también están realizando una depuración del plantel debido a que muchos futbolistas regresarán de sus préstamos y no serán tenidos en cuenta, mientras que otros que estuvieron en el club también podrían marcharse.

En este contexto, hay tres jugadores que tienen serias chances de irse de la institución en el próximo mercado de pases. Los mismos son Marcelo Weigandt y Jabes Saralegui, quienes vuelven de sus respectivas sesiones, así como también Brian Aguirre, relegado en el último tramo de la temporada.

Jabes Saralegui

Jabes Saralegui en su paso por Tigre.

De gran paso por Tigre, el mediocampista de 22 años debe regresar a Boca, en donde no será tenido en cuenta. Es por eso que desde su entorno ya tienen ofertas arriba de la mesa para que el jugador siga sumando minutos fuera del club de cara a la próxima temporada.

En este contexto, son tres los equipos que están interesados en él. El primero de ellos es Tigre, que busca un segundo préstamo para jugar la Copa Sudamericana. Luego, aparece Independiente, que lo quiere por pedido de Gustavo Quinteros, y más atrás Huracán. En caso de irse, será un préstamo con opción de compra.

Publicidad

Publicidad

ver también Independiente se metió en la pelea y busca a Jabes Saralegui, que no seguirá en Boca

Marcelo Weigandt

Chelo Weigandt en su paso por Inter Miami.

El ‘Chelo’ viene de ser campeón de la MLS con Inter Miami, en donde tuvo mayor participación. A pesar de esto, desde las Garzas decidieron no hacer uso de su opción de compra y cerraron la llegada de Facundo Mura, libre de Racing, para que sea su reemplazante.

Debido a que no será tenido en cuenta en Boca por la cantidad de futbolistas que hay en su puesto, el lateral derecho de 25 años volverá a ser cedido a préstamo. Belgrano de Córdoba es el equipo que cuenta con ventaja y en los próximos días podría cerrar su llegada para el 2026.

Publicidad

Publicidad

Brian Aguirre

Brian Aguirre podría irse de Boca.

Comenzó siendo titular para Úbeda y con el correr de los partidos perdió terreno, a tal punto que ni siquiera fue convocado para la semifinal ante Racing. Con poca participación en el último año, el extremo que llegó desde Newell’s buscará una salida en este mercado de pases.

Nacional y Peñarol de Uruguay están interesados en ficharlo, por lo que iniciaron las primeras conversaciones para saber las exigencias de Boca. A diferencia de los casos anteriores, la intención del Xeneize es vender su ficha y recuperar la inversión de 5 millones de dólares que hicieron por él.

Publicidad

Publicidad

Datos claves