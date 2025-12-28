Boca: Mientras define con Claudio Úbeda, una de sus joyas se iría a un posible rival en la Copa Libertadores

El libro de pases del Fútbol Argentino se abrirá oficialmente el próximo 14 de enero. No obstante, las negociaciones hace rato que ya están en marcha en el Club Atlético Boca Juniors. En ese sentido, lo primero que intenta definir la directiva encabezada por Juan Román Riquelme es la continuidad o no de Claudio Úbeda, quien en el último tramo del 2025 se hizo cargo del puesto de entrenador que heredó frente al fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Úbeda, en un primer momento, era bien visto tanto por las autoridades como por los referentes del plantel. Sobre todo tras el Superclásico que el Xeneize se quedó al derrotar a River por 2 a 0 en la Bombonera. Sin embargo, el crédito se le redujo considerablemente al ser eliminado por Racing en la Semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Pero no es el único menester que debe resolver Juan Román Riquelme y compañía ni mucho menos. Mientras, por un lado, busca destrabar la negociación con el Atlético Nacional de Colombia por Marino Hinestroza (en primera instancia la idea es que se incorpore en enero), por el otro, analiza una propuesta que procede del otro lado del Río de La Plata.

Tiene que ver con Mateo Mendía, una de las grandes proyecciones que tiene Boca en sus divisiones inferiores, que después de ser clave en reserva para la obtención del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional, parece estar listo para pegar el salto al primer equipo, pero al no haber un DT designado su futuro en el Club de la Ribera, de momento, es incierto.

Mateo Mendía tras su debut en Boca vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana 2024.

Y en ese contexto, en Brandsen 805 recibieron un ofrecimiento de Peñarol, en principio, a préstamo desde las primeras horas del 2026. Diego Aguirre, estratega del Carbonero, ya dio el ok, por lo que ahora la pelota la tienen en Boca Predio, que están entre retener al futbolista o reforzar, en definitiva, a un potencial contrincante en la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Mateo Mendía ya tuvo rodaje en la primera de Boca

Mateo Mendía suma 7 presencias en el primer equipo de Boca. Su debut fue de la mano de Diego Martínez por la Copa Sudamericana el 17 de julio del 2024 contra Independiente del Valle. Además, ya bajo el mando de Fernando Gago, ingresó en los minutos finales del duelo con Alianza Lima en condición de visitante por el Repechaje de la Copa Libertadores 2025. El resto, en distintas ediciones del torneo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

ver también Mientras se define el futuro de Úbeda, la nueva baja que sufrió Boca

ver también En Colombia afirman que el pase de Marino Hinestroza a Boca se frenó: el inesperado motivo

En síntesis

Juan Román Riquelme define la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador del primer equipo.

El club Peñarol presentó una oferta formal para incorporar a préstamo a Mateo Mendía.

El mercado de pases del fútbol argentino iniciará oficialmente el próximo 14 de enero.