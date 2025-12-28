Es tendencia:
Boca Juniors

El duro comunicado de Atlético Nacional mientras Boca insiste por Marino Hinestroza de cara al 2026

El conjunto de Medellín desmintió las versiones que indicaban una deuda salarial con el jugador y le marcó la cancha al Xeneize.

Por Nahuel De Hoz

Marino Hinestroza, delantero colombiano de Atlético Nacional que pretende Boca.
Marino Hinestroza, delantero colombiano de Atlético Nacional que pretende Boca.

Mientras Boca tiene un acuerdo total con Marino Hinestroza para que se convierta en el primer refuerzo de cara al 2026, en los últimos días las negociaciones se dilataron y todavía no pudo ser confirmado. Aunque las primeras versiones apuntaron a que se debe a una deuda salarial de Atlético Nacional para con el futbolista, ahora el propio club lo desmintió.

Ya pasaron varios días desde que el extremo de 23 años está a detalles de transformarse en jugador del Xeneize y hasta incluso subió un posteo a sus redes sociales con los colores azul y amarillo. Sin embargo, transcurre el tiempo y no hay novedades en las tratativas entre los gigantes del fútbol sudamericano. Y ahora desde Colombia rompieron el silencio de forma tajante.

Lo cierto es que, mientras la versión era que le debía dinero al jugador, Atlético Nacional emitió un comunicado aclarando que no posee deudas salariales. Esta nueva postura que surgió desde el conjunto de Medellín, sorprendió a todo el ambiente y da aún más lugar a la incertidumbre sobre qué pasará con lo que parecía un inminente pase de Hinestroza a Boca en estos días.

Marino Hinestroza, delantero colombiano de Atlético Nacional, pretendido por Boca.

Marino Hinestroza, delantero colombiano de Atlético Nacional, pretendido por Boca.

En las últimas horas, en Colombia sostenían que la problemática radicaba en dicho dilema, pero la institución lo negó rotundamente. Según pudo saber BOLAVIP, el conflicto no se trata de una deuda salarial sino de un desacuerdo en algunos ítems típicos en las negociaciones de este estilo, que impide que se llegue a un pacto final que contente a ambas partes vinculadas.

Además, el objetivo de Boca es incluir la deuda por Jorman Campuzano, lo que significó un cimbronazo en las tratativas debido a que el elenco paisa pretende cobrar la totalidad del dinero por la salida del delantero. De todas maneras, se estima que se limen asperezas en las próximas horas y que la negociación llegue a buen puerto, para transformarse en el primer refuerzo del Xeneize.

El comunicado de Atlético Nacional

Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores, o parte vinculada.

De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso. Los acuerdos relacionados con transferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados.

Estos principios reflejan la total seriedad con la que se gestionan todos los procesos deportivos y administrativos al interior del club”.

Imagen
El comunicado oficial de Atlético Nacional.

DATOS CLAVE

  • Tras las versiones que indicaban que el pase estaba frenado por una deuda salarial con el jugador, Atlético Nacional rompió el silencio con un comunicado oficial para desmentir.
  • “Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales… sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores“, sostuvo.
  • Existen desacuerdos en ítems típicos de negociaciones y en incluir la deuda por Jorman Campuzano.
