Kevin Zenón, el futbolista transferible de Boca en este mercado de pases: la oferta de Europa que podría acelerar su salida

Mientras todos los cañones apuntan a los posibles arribos de Marino Hinestroza y en segunda instancia de Gastón Hernández para reforzar el equipo de cara al 2026, el mercado de pases de Boca también consta de eventuales salidas. En ese sentido, Kevin Zenón puede ser la clave para embolsar una importante suma de dinero si emigra hacia el fútbol europeo en los próximos días.

No es la primera vez que se apunta a que el zurdo de 24 años sea la venta que le permita al Xeneize cosechar unos cuantos millones de dólares para salir con mayor fuerza a la ventana de transferencias y así poder ir detrás de jugadores de jerarquía. Sin ir más lejos, a mitad de año él mismo pidió ser vendido al exterior pero a Casa Amarilla no llegó ninguna propuesta que satisfaga las pretensiones.

Lo cierto es que Boca catalogó a Zenón como “transferible” en este mercado de pases, con la clara intención de recaudar una suma de dinero considerable. Y como posible destino, el equipo que corre con más chances es Levante, aunque todavía no realizó ninguna oferta formal. Sin embargo, en España empieza a tomar fuerza esta información y podría darse en cuestión de días.

Kevin Zenón, mediocampista de Boca Juniors. (Getty Images)

No caben dudas de que Kevin quiere emigrar a Europa cuanto antes, por lo que volvería a insistirle a los dirigentes que acepten la propuesta. Sin embargo, para que eso suceda, desde el Viejo Continente deben enviar una oferta que se aproxime a las pretensiones económicas del Xeneize que no son para nada sencillas si se trata de un conjunto con poca espalda financiera.

Un dato importante a tener en cuenta es que Unión de Santa Fe es dueño del 30% del pase de Zenón, lo que significa que Boca tiene el 70% restante de la ficha. Por ese motivo es que las exigencias son más elevadas de lo normal, debido a que Juan Román Riquelme pretende que las arcas embolsen una buena suma de dinero, una vez descontado lo que corresponde al Tatengue.

A principios de 2024, el Xeneize destinó 3,2 millones de euros hacia Santa Fe para comprar a Zenón. Desde su arribo a la institución, disputó un total de 79 partidos oficiales, convirtió 10 goles y repartió 7 asistencias, sin sumar ningún título. Con esas estadísticas sobre su espalda, el oriundo de Goya busca relanzar su carrera en Europa y por ahora pica en punta Levante de España.

