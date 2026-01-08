Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias

Sin Luis Advíncula, quien ya se marchó a Alianza Lima tras rescindir su contrato, Boca sigue en la pretemporada sin la llegada de refuerzos para Claudio Úbeda. En este sentido, aguardan por la resolución de Hinestroza y los primeros amistosos de preparación.

Advíncula explicó su salida de Boca

Se terminó el ciclo de Luis Advíncula en Boca. Tras casi cinco años en la institución y ser uno de los jugadores del plantel con más tiempo en el club, el lateral derecho llegó a un acuerdo para rescindir su contrato y regresar a Alianza Lima de Perú.

En diálogo con el Canal de Boca, el ex Newell’s brindó una entrevista en donde se mostró emocionado por su cierre de ciclo en el Xeneize, y explicó que el motivo de la recisión fue por un motivo personal, debido a que necesita estar cerca de su familia.

La primera comunicación oficial de Boca sobre el mercado de pases 2026

Los futbolistas de Boca Juniors continúan con el trabajo fuerte en la pretemporada de cara a un 2026 repleto de objetivos, con la Copa Libertadores como principal competencia. Mientras tanto, los hinchas aguardan por las caras nuevas.

En lo que va de este mercado de pases, que se extenderá hasta el 10 de marzo, el Xeneize todavía no abrochó incorporaciones y generó impaciencia entre sus seguidores. Sin embargo, sí se confirmaron algunas salidas y, por primera vez, hubo una comunicación oficial desde el club al respecto.

Boca jugará un amistoso contra Olimpia

La planificación de Boca para este arranque de 2026 sufrió un imprevisto, pero la solución llegó tan rápido como el problema. Mientras el plantel de Claudio Úbeda ajusta los detalles físicos en Ezeiza, la agenda de amistosos de pretemporada tuvo una modificación: el duelo programado ante Nacional de Montevideo quedó cancelado, pero el Xeneize se movió rápido y encontró un nuevo rival para no quedarse sin fútbol.

En un abrir y cerrar de ojos, en La Ribera confirmaron un plan alternativo de renombre: Olimpia de Paraguay será su nuevo rival. Lo positivo es que el cronograma original se mantiene intacto. Es que tras el debut del verano ante Millonarios (14/1 en La Bombonera), Boca viajará a San Nicolás para medirse ante el conjunto de Asunción el próximo domingo 18 de enero.