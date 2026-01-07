Nacional se bajó del amistoso de pretemporada contra Boca y un gigante sudamericano lo reemplazará como rival

La planificación de Boca para este arranque de 2026 sufrió un imprevisto, pero la solución llegó tan rápido como el problema. Mientras el plantel de Claudio Úbeda ajusta los detalles físicos en Ezeiza, la agenda de amistosos de pretemporada tuvo una modificación: el duelo programado ante Nacional de Montevideo quedó cancelado, pero el Xeneize se movió rápido y encontró un nuevo rival para no quedarse sin fútbol.

En un abrir y cerrar de ojos, en La Ribera confirmaron un plan alternativo de renombre: Olimpia de Paraguay será su nuevo rival. Lo positivo es que el cronograma original se mantiene intacto. Es que tras el debut del verano ante Millonarios (14/1 en La Bombonera), Boca viajará a San Nicolás para medirse ante el conjunto de Asunción el próximo domingo 18 de enero.

¿Por qué se bajó Nacional?

La cancelación no tuvo que ver con Boca, sino con una decisión interna del equipo charrúa. Ricardo Vairo, presidente de Nacional, explicó que la determinación fue estrictamente deportiva y respondió a un pedido de su entrenador, Jadson Viera.

“A veces los entrenadores prefieren ponerse a prueba contra equipos exigentes, y otras veces buscan entrenar de forma más cerrada. Jadson dijo que su idea era no jugar amistosos“, argumentó, cerrándole las puertas a Argentina para evitar traslados y centrarse en la preparación del torneo local.

De este modo, la hoja de ruta de Boca quedó ratificada sin alteraciones en las fechas. La acción comenzará el miércoles 14 de enero en La Bombonera recibiendo a Millonarios de Colombia, en encuentro homenaje a Miguel Ángel Russo. Cuatro días más tarde, la delegación se trasladará a San Nicolás para medirse finalmente ante Olimpia, cerrando así la preparación para el estreno por los puntos, pautado para el domingo 25 ante Deportivo Riestra en condición de local.

Datos clave

Olimpia de Paraguay reemplazará a Nacional en el amistoso del 18 de enero en San Nicolás .

reemplazará a en el amistoso del en . La baja del equipo uruguayo se debió a un pedido de su DT, Jadson Viera , quien prefirió no viajar.

, quien prefirió no viajar. El duelo ante Millonarios (14/1) servirá como homenaje a Miguel Ángel Russo.

