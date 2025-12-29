Es tendencia:
Boca Juniors

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Las novedades más importantes del Xeneize en este lunes 29 de diciembre.

Por Marco D'arcangelo

Marino Hinestroza podría ser refuerzo de Boca.
Marino Hinestroza podría ser refuerzo de Boca.

Con la llegada de Marino Hinestroza aún sin resolverse, Boca sigue en el mercado de pases en búsqueda de refuerzos para darle un salto de calidad al plantel de cara a la temporada 2026. Además, están atentos a la salida de distintos futbolistas por los que llegaron ofertas.

Así está la novela de Marino Hinestroza y Boca

Lo que parecía ser un camino allanado para convertirse en primer refuerzo de Boca de cara al 2026, se transformó en una negociación desgastanteMarino Hinestroza sigue siendo el principal apuntado por Juan Román Riquelme y el acuerdo contractual con el jugador colombiano de 23 años es total, pero la lapicera no termina de tocar el papel. En el medio, una serie de rumores cruzados, estrategias financieras y comunicados oficiales embarraron la cancha entre el Xeneize y Atlético Nacional.

Por un lado, la voluntad del protagonista es clara. Días atrás, Hinestroza rompió el silencio virtual con una historia de Instagram que encendió la ilusión de los hinchas al publicar corazones azules y amarillos junto a un reloj de arena. El mensaje decodificado era simple: es cuestión de tiempo para que la negociación llegue a buen puerto y cumpla su deseo de arribar a La Bombonera.

Kevin Zenón, el futbolista transferible de Boca en este mercado de pases

Mientras todos los cañones apuntan a los posibles arribos de Marino Hinestroza y en segunda instancia de Gastón Hernández para reforzar el equipo de cara al 2026, el mercado de pases de Boca también consta de eventuales salidas. En ese sentido, Kevin Zenón puede ser la clave para embolsar una importante suma de dinero si emigra hacia el fútbol europeo en los próximos días.

No es la primera vez que se apunta a que el zurdo de 24 años sea la venta que le permita al Xeneize cosechar unos cuantos millones de dólares para salir con mayor fuerza a la ventana de transferencias y así poder ir detrás de jugadores de jerarquía. Sin ir más lejos, a mitad de año él mismo pidió ser vendido al exterior pero a Casa Amarilla no llegó ninguna propuesta que satisfaga las pretensiones.

Banfield y Gimnasia de Mendoza quieren a Simoni

A la espera de cerrar la llegada de Marino Hinestroza como primer refuerzo, la dirigencia de Boca continúa trabajando en el mercado de pases, en donde tendrán movimientos por las salidas de varios jugadores que no entran en los planes de Claudio Úbeda y que buscarán mayor protagonismo fuera del club. 

En este contexto, Valentino Simoni, delantero de 21 años que es una de las grandes promesas de la Reserva de Boca campeona del Trofeo de Campeones 2025, cuenta con chances de marcharse, debido a que dos equipos de la Liga Profesional sondearon su situación. 

Úbeda será el DT en 2026

El pasado 8 de octubre, el mundo del fútbol lloró la muerte de Miguel Ángel Russo, que por entonces se desempeñaba como director técnico de Boca. La salud de Miguelo estuvo algo delicada en las semanas previas a su deceso y fue Claudio Úbeda -su principal colaborador- el que lo reemplazó en el día a día y también como entrenador principal en los partidos.

Con la partida de Russo, la dirigencia de Boca apostó por la continuidad de proyecto de Miguel y por eso optó por seguir con Claudio Úbeda como DT y con Juvenal Rodríguez como ayudante de campo. Los resultados acompañaron, el equipo mejoró y los directivos quedaron conformes con el trabajo del Sifón.

