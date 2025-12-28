Es tendencia:
Boca Juniors

Así está la novela de Marino Hinestroza y Boca: el conflicto de intereses y las chances de cerrar el fichaje

El extremo colombiano estaba a un paso del Xeneize y hasta lanzó señales en redes, pero la firma se demoró, dándole paso a rumores de deudas, un comunicado oficial y nuevos capítulos a la negociación.

Por Bruno Carbajo

Marino Hinestroza, el nombre por el que Boca insiste para que sea su primer refuerzo en 2026.
Lo que parecía ser un camino allanado para convertirse en primer refuerzo de Boca de cara al 2026, se transformó en una negociación desgastante. Marino Hinestroza sigue siendo el principal apuntado por Juan Román Riquelme y el acuerdo contractual con el jugador colombiano de 23 años es total, pero la lapicera no termina de tocar el papel. En el medio, una serie de rumores cruzados, estrategias financieras y comunicados oficiales embarraron la cancha entre el Xeneize y Atlético Nacional.

Por un lado, la voluntad del protagonista es clara. Días atrás, Hinestroza rompió el silencio virtual con una historia de Instagram que encendió la ilusión de los hinchas al publicar corazones azules y amarillos junto a un reloj de arena. El mensaje decodificado era simple: es cuestión de tiempo para que la negociación llegue a buen puerto y cumpla su deseo de arribar a La Bombonera.

Esta postura se vio reforzada por movimientos del propio club colombiano, que según informaron periodistas locales, ya inició gestiones en la MLS para buscarle reemplazante a Hinestroza, siendo Nicolás Rodríguez, de Orlando City, el principal apuntado. Todo indicaba que la salida estaba asumida puertas adentro. Sin embargo, el reloj de arena sigue corriendo y el pase todavía no se concreta.

Marino Hinestroza, cerca y a la vez lejos de Boca.

El rumor de la deuda y el descargo oficial

La demora disparó las especulaciones. La primera versión fuerte que llegó desde Colombia indicaba que Atlético Nacional estaba demorando la transferencia debido a una supuesta deuda salarial que mantenía con Hinestroza. Según estos reportes, el club cafetero buscaba dilatar la firma para forzar al jugador a resignar ese dinero a cambio de liberarlo hacia Argentina.

Pocas horas más tarde, en Medellín se hicieron eco de la acusación y no cayó para nadie bien. Por eso, la institución Verdolaga emitió un comunicado oficial para desmentir categóricamente los rumores, asegurando actuar con “absoluto rigor” en sus obligaciones laborales y negaron tener deudas pendientes con sus empleados o jugadores.

El comunicado de Atlético Nacional sobre las versiones de una supuesta deuda salarial con Marino Hinestroza.

El nudo que atrasa la firma

Descartada oficialmente la versión de la deuda salarial, la pregunta del millón pasa a ser: ¿qué es lo que realmente frena el pase? Según pudo saber Bolavip, el conflicto es puramente una disputa financiera entre clubes.

El desacuerdo radica en la forma de pago y en la inclusión de viejas cuentas pendientes. Boca pretendería incluir en la operación una deuda que Atlético Nacional mantiene por Jorman Campuzano, buscando así reducir el desembolso de efectivo. Del otro lado, la directiva colombiana exigen cobrar la totalidad del dinero por Hinestroza, una cifra cercana a los 5 millones de dólares, sin mezclar expedientes pasados. A esto se suman diferencias en ítems menores que aún no logran el visto bueno de ambas partes.

¿Cómo sigue la historia?

A pesar de los cortocircuitos, el optimismo en Brandsen 805 se mantiene, aunque con cautela. La intención de Boca es destrabar el conflicto en las próximas horas para que Hinestroza, de una vez por todas, pueda viajar y sumarse a la pretemporada que iniciará el 2 de enero.

Datos clave

  • Existe un acuerdo total con Marino Hinestroza, quien ya posteó guiños en redes sociales.
  • Atlético Nacional emitió un comunicado desmintiendo deudas salariales con el extremo.
  • La traba es financiera: Boca busca descontar una deuda por Jorman Campuzano, pero el club colombiano exige los 5 millones de dólares limpios.
Bruno Carbajo

