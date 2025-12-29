La primera decisión de Juan Román Riquelme con Claudio Úbeda tras confirmarlo como DT de Boca

A pocos días del final de 2025, Boca Juniors resolvió una de las incógnitas más grandes de este mercado de pases: Claudio Úbeda continuará siendo el entrenador del equipo en 2026. Con la Copa Libertadores por delante, Sifón seguirá al frente del Xeneize.

La confirmación del DT en el banco de suplentes se dio durante una reunión este domingo entre Juan Román Riquelme, Marcelo Delgado y el propio Úbeda. Conformes con su trabajo, ratificaron en el cargo al exayudante de Miguel Ángel Russo.

De esta manera, Úbeda seguirá siendo el DT de Boca al menos hasta junio de 2026, la duración establecida en el contrato firmado por el fallecido e histórico entrenador. Por el momento no habrá actualizaciones y los resultados del primer semestre definirán el camino a seguir.

Según informó Facundo Pérez en DSports, Riquelme ya le adelantó a Úbeda su primera decisión con respecto a su continuidad en el puesto: no sumar a otro asistente al cuerpo técnico, por lo que solo quedará con Juvenal Rodríguez en ese rol hasta el momento.

Confirmada la elección del entrenador para 2026, Boca continuará inmerso en el mercado de pases, ahora con una voz firme de Úbeda, que intentará sumar piezas clave para plasmar sus ideas en la lucha por la séptima Copa Libertadores para el club.

Los números de Úbeda en Boca

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda quedó como entrenador principal del Xeneize y desde entonces dirigió al equipo en ocho oportunidades con seis victorias y dos derrotas. Su triunfo más importante fue por la fecha 15 del Torneo Clausura ante River. Aquella tarde, Boca se impuso por 2 a 0 ante el rival de toda la vida con tantos de Zeballos y Merentiel.

