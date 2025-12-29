Lo que era una verdadera incertidumbre, llegó a su punto final: Ander Herrera sigue jugando en Boca. Después de varias semanas sin conocer cuál iba a ser su decisión y donde se barajó fuertemente la posibilidad del retiro para quedarse de manera definitiva en España junto a su familia, el experimentado mediocampista continuará su carrera en el fútbol argentino con la azul y oro puesta.

Las múltiples lesiones que sufrió a lo largo de todo el 2025 lo llevaron a dudar sobre si estaba en óptimas condiciones para seguir ligado a un equipo de una exigencia tan elevada como la del Xeneize. Luego de pensarlo y analizarlo junto a su familia durante las vacaciones, el volante de 36 años dictaminó que su futuro inmediato iba a ser sobre el campo de juego de La Bombonera.

Lo cierto es que Ander Herrera renovará su contrato con Boca por un año más, pero con una fuerte modificación respecto al acuerdo que tenían anteriormente. Debido al vencimiento de la prorroga que tenía el vínculo anterior, ahora se debe firmar un nuevo pacto para que se sume a la pretemporada bajo las órdenes de Claudio Úbeda a partir del próximo viernes 2 de enero de 2026.

Ander Herrera, mediocampista español de Boca Juniors.

Este nuevo acuerdo cambia todo: Ander tendrá un contrato por productividad. Esto está directamente ligado a las constantes lesiones y largos meses de ausencia que tuvo durante la temporada. Por ese motivo, a partir de enero, Herrera cobrará según objetivos deportivos ya sean personales o colectivos y el futbolista se mostró totalmente conforme con lo planteado por Boca.

Tal fue la predisposición que mostró el mediocampista español que, según reveló Olé, desde su entorno expresaron que “no habrá problemas con eso” en referencia a la nueva forma del contrato. Así las cosas, el nacido en Bilbao apeló a su evidente humildad y tuvo un buen gesto con el conjunto de la ribera que confió en él desde un principio y lo quiere como referente dentro de la cancha.

Desde su arribo a principios de 2025, Ander Herrera disputó un total de 17 partidos oficiales con la camiseta de Boca a raíz de sus cuestiones musculares. En ese lapso de tiempo, no convirtió goles ni asistencias pero sí fue fundamental en la racha positiva de múltiples victorias consecutivas en la recta final del Torneo Clausura, antes de ser eliminado por Racing en La Bombonera.

