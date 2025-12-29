Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Dos clubes de la Liga Profesional se pelean por una de las grandes promesas de Boca

El delantero que viene de ser campeón con la Reserva está en el radar de Banfield y Gimansia de Mendoza.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Valentino Simoni, delantero de Boca.
© @valentinosimoniValentino Simoni, delantero de Boca.

A la espera de cerrar la llegada de Marino Hinestroza como primer refuerzo, la dirigencia de Boca continúa trabajando en el mercado de pases, en donde tendrán movimientos por las salidas de varios jugadores que no entran en los planes de Claudio Úbeda y que buscarán mayor protagonismo fuera del club. 

En este contexto, Valentino Simoni, delantero de 21 años que es una de las grandes promesas de la Reserva de Boca campeona del Trofeo de Campeones 2025, cuenta con chances de marcharse, debido a que dos equipos de la Liga Profesional sondearon su situación. 

Según pudo saber Bolavip, tanto Banfield como Gimnasia de Mendoza, uno de los dos recién ascendidos, están interesados en incorporar a préstamo al futbolista de cara a la temporada 2026. Por el momento, no hubo oferta formal, sino que preguntaron condiciones al Xeneize. 

Para que la operación pueda darse, cualquiera de los dos clubes interesados deberán realizar un ofrecimiento por un préstamo, con la posibilidad de tener una opción de compra a su favor. Esta cesión puede ser por 12 meses, o bien por una temporada y media. 

Cabe destacar que Banfield tiene inhibiciones por deudas, y es por eso que corre desde atrás en la lucha por quedarse con Simoni. Gimnasia de Mendoza, por su parte, lo quiere para armar un plantel competitivo y pelear por la permanencia en su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino. 

Los números de Valentino Simoni en la Reserva de Boca

Sin haber realizado su debut en el primer equipo del Xeneize, el delantero de 21 años lleva disputados un total de 70 partidos, en los que convirtió 17 goles y aportó una asistencia. Además, recibió 4 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 3623 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, logró 3 títulos. 

Publicidad
Así está la novela de Marino Hinestroza y Boca: el conflicto de intereses y las chances de cerrar el fichaje

ver también

Así está la novela de Marino Hinestroza y Boca: el conflicto de intereses y las chances de cerrar el fichaje

Datos claves

  • Valentino Simoni es pretendido a préstamo por Banfield y Gimnasia de Mendoza para 2026.
  • El delantero de 21 años registra 17 goles en 70 partidos con la Reserva de Boca.
  • La operación se realizaría mediante una cesión por 12 o 18 meses con opción de compra.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Claudio Úbeda sigue en la dulce espera porque Riquelme no toma con seriedad las decisiones futbolísticas en Boca"

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Jugó en River, fue campeón con Racing y ahora levanta paredes en su club de barrio: “Soy jugador, presidente y albañil”
Fútbol Argentino

Jugó en River, fue campeón con Racing y ahora levanta paredes en su club de barrio: “Soy jugador, presidente y albañil”

Por primera vez en su carrera, Lewis Hamilton quedó fuera de un prestigioso ranking de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Por primera vez en su carrera, Lewis Hamilton quedó fuera de un prestigioso ranking de la Fórmula 1

Sabalenka desató la polémica al comparar la Batalla de los Sexos con una final de Grand Slam
Tenis

Sabalenka desató la polémica al comparar la Batalla de los Sexos con una final de Grand Slam

Venus Williams confirmó que jugará en el inicio de la temporada 2026 y le abrió las puertas al Australian Open
Tenis

Venus Williams confirmó que jugará en el inicio de la temporada 2026 y le abrió las puertas al Australian Open

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo