Dos clubes de la Liga Profesional se pelean por una de las grandes promesas de Boca

A la espera de cerrar la llegada de Marino Hinestroza como primer refuerzo, la dirigencia de Boca continúa trabajando en el mercado de pases, en donde tendrán movimientos por las salidas de varios jugadores que no entran en los planes de Claudio Úbeda y que buscarán mayor protagonismo fuera del club.

En este contexto, Valentino Simoni, delantero de 21 años que es una de las grandes promesas de la Reserva de Boca campeona del Trofeo de Campeones 2025, cuenta con chances de marcharse, debido a que dos equipos de la Liga Profesional sondearon su situación.

Según pudo saber Bolavip, tanto Banfield como Gimnasia de Mendoza, uno de los dos recién ascendidos, están interesados en incorporar a préstamo al futbolista de cara a la temporada 2026. Por el momento, no hubo oferta formal, sino que preguntaron condiciones al Xeneize.

Para que la operación pueda darse, cualquiera de los dos clubes interesados deberán realizar un ofrecimiento por un préstamo, con la posibilidad de tener una opción de compra a su favor. Esta cesión puede ser por 12 meses, o bien por una temporada y media.

Cabe destacar que Banfield tiene inhibiciones por deudas, y es por eso que corre desde atrás en la lucha por quedarse con Simoni. Gimnasia de Mendoza, por su parte, lo quiere para armar un plantel competitivo y pelear por la permanencia en su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Los números de Valentino Simoni en la Reserva de Boca

Sin haber realizado su debut en el primer equipo del Xeneize, el delantero de 21 años lleva disputados un total de 70 partidos, en los que convirtió 17 goles y aportó una asistencia. Además, recibió 4 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 3623 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, logró 3 títulos.

