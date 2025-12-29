El pasado 8 de octubre, el mundo del fútbol lloró la muerte de Miguel Ángel Russo, que por entonces se desempeñaba como director técnico de Boca. La salud de Miguelo estuvo algo delicada en las semanas previas a su deceso y fue Claudio Úbeda -su principal colaborador- el que lo reemplazó en el día a día y también como entrenador principal en los partidos.

Con la partida de Russo, la dirigencia de Boca apostó por la continuidad de proyecto de Miguel y por eso optó por seguir con Claudio Úbeda como DT y con Juvenal Rodríguez como ayudante de campo luego de una reunión celebrada el pasado domingo 28 de diciembre entre Riquelme, Marcelo Delgado y el entrenador. Los resultados acompañaron, el equipo mejoró y los directivos quedaron conformes con el trabajo del Sifón.

Si bien tras el duelo ante Racing fue cuestionado por haber sacado a Exequiel Zeballos en el duelo correspondiente a la semifinal del Torneo Clausura, que terminó siendo derrota por 1 a 0 ante Racing, pasaron los días y primó la idea original de la dirigencia: ratificar a Claudio Úbeda como entrenador.

Un detalle a tener en cuenta es que no le harán un nuevo contrato, sino que se mantendrá el vigente, que tiene como fecha de finalización el mes de julio de este 2026. De esta manera, Claudio Úbeda continuará al mando del primer equipo, su principal colaborador será Juvenal Rodríguez. Bolavip pudo averiguar que no se sumará nadie más al cuerpo técnico.

Claudio Úbeda. (Foto: Getty).

Los números de Úbeda en Boca

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda quedó como entrenador principal del Xeneize y desde entonces dirigió al equipo en ocho oportunidades con seis victorias y dos derrotas. Su triunfo más importante fue por la fecha 15 del Torneo Clausura ante River. Aquella tarde, Boca se impuso por 2 a 0 ante el rival de toda la vida con tantos de Zeballos y Merentiel.

Publicidad

Publicidad

ver también Dos clubes de la Liga Profesional se pelean por una de las grandes promesas de Boca

DATOS CLAVE