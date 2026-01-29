No se vio en TV: Marchesín se enojó y le recriminó a Ayrton Costa en el primer gol de Estudiantes ante Boca

Boca perdió con total contundencia y mostró muchísimas falencias defensivas en su visita al Estadio Jorge Luis Hirschi, donde Estudiantes de La Plata fue muy superior a lo largo de gran parte del encuentro. Y como si fuese poco, hizo valer el Laboratorio Pincha, donde lastimó con las jugadas a balón detenido.

El primer tanto de la jornada llegó por medio de Santiago Núñez, quien desairó a Ayrton Costa y entró en completa soledad para abrir la cuenta. Y en medio de los festejos de los hinchas locales, las cámaras televisivas enfocaron a Agustín Marchesín recriminándole la pérdida de la marca al ex Platense e Independiente.

“Es tuyo”, le indicó el guardameta nacido en San Cayetano al zaguero de 26 años, quien solamente atinó a escuchar las quejas de su compañero, quien se vio perjudicado por la falta de atención a la hora de tomar hombre a hombre en la salida de un córner.

Cabe destacar que Leandro González Pirez, cuando cabeceó para convertir el segundo gol de la noche, también lo hizo en soledad, mostrando una mayor virtud de su parte, quien movió a Costa con el brazo, sin llegar a cometer infracción, y se hizo del espacio para meter el testazo que hizo besar a la pelota con la red.

Tweet placeholder

El partido de Ayrton Costa en números

5 de 6 duelos terrestres ganados

0 de 3 duelos aéreos ganados

1 falta cometida

2 recuperaciones

30 de 33 pases completos (91%)

0 de 1 barridas

Publicidad

Publicidad

ver también Los puntajes de Boca en la derrota ante Estudiantes: Ayrton Costa fue el peor y hubo tres aprobados

ver también Los hinchas de Boca apuntaron contra un referente tras la derrota ante Estudiantes: “Es un papelón”

DATOS CLAVES