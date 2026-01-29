Es tendencia:
No se vio en TV: Marchesín se enojó y le recriminó a Ayrton Costa en el primer gol de Estudiantes ante Boca

Santiago Núñez, de cabeza, fue el autor del gol con el que Estudiantes abrió la cuenta frente a Boca. Y generó mucho enojo.

Por Julián Mazzara

Agustín Marchesín le recrimina a Ayrton Costa que perdió la marca en el gol del Pincha.
© ESPNAgustín Marchesín le recrimina a Ayrton Costa que perdió la marca en el gol del Pincha.

Boca perdió con total contundencia y mostró muchísimas falencias defensivas en su visita al Estadio Jorge Luis Hirschi, donde Estudiantes de La Plata fue muy superior a lo largo de gran parte del encuentro. Y como si fuese poco, hizo valer el Laboratorio Pincha, donde lastimó con las jugadas a balón detenido.

El primer tanto de la jornada llegó por medio de Santiago Núñez, quien desairó a Ayrton Costa y entró en completa soledad para abrir la cuenta. Y en medio de los festejos de los hinchas locales, las cámaras televisivas enfocaron a Agustín Marchesín recriminándole la pérdida de la marca al ex Platense e Independiente.

“Es tuyo”, le indicó el guardameta nacido en San Cayetano al zaguero de 26 años, quien solamente atinó a escuchar las quejas de su compañero, quien se vio perjudicado por la falta de atención a la hora de tomar hombre a hombre en la salida de un córner.

Cabe destacar que Leandro González Pirez, cuando cabeceó para convertir el segundo gol de la noche, también lo hizo en soledad, mostrando una mayor virtud de su parte, quien movió a Costa con el brazo, sin llegar a cometer infracción, y se hizo del espacio para meter el testazo que hizo besar a la pelota con la red.

El partido de Ayrton Costa en números

  • 5 de 6 duelos terrestres ganados
  • 0 de 3 duelos aéreos ganados
  • 1 falta cometida
  • 2 recuperaciones
  • 30 de 33 pases completos (91%)
  • 0 de 1 barridas
DATOS CLAVES

  • Estudiantes de La Plata venció a Boca en el Estadio Jorge Luis Hirschi.
  • Santiago Núñez y Leandro González Pirez marcaron los dos goles tras fallas defensivas.
  • Agustín Marchesín recriminó públicamente la pérdida de marca al defensor Ayrton Costa.
julián mazzara
Julián Mazzara

