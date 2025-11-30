Los puntajes de Boca ante Argentinos por el Torneo Clausura 2025: Agustín Marchesín y Ayrton Costa fueron figura y hubo un aplazado

Agustín Marchesín (8): Actuó bien en las que intervino, sobre todo en el arranque del partido.

Juan Barinaga (5): Correcto partido del lateral derecho. Cumplió sin brillo.

Lautaro Di Lollo (6): Tuvo otra sólida actuación en el fondo y sobre todo en el juego aéreo.

Ayrton Costa (8): Su gol en los primeros minutos aportó tranquilidad. Buen rendimiento del segundo central.

Lautaro Blanco (5): Partido sin mayores complicaciones a nivel defensivo. Le faltó protagonismo del otro lado del campo.

Leandro Paredes (6): Volvió a manejar los hilos y el ritmo de Boca. Partido sin sobresaltos para el capitán.

Milton Delgado (5): Alterno buenas y malas en 80 minutos en el campo. Actuación apenas por debajo del gran promedio que mostró este año.

Carlos Palacios (6): Buenas intervenciones para lograr aceleración en el equipo. Tuvo un remate al travesaño.

Exequiel Zeballos (6): Buen cambio de ritmo, peligroso en contragolpes

Miguel Merentiel (5): No tuvo su mejor noche, aunque sí aportó la entrega habitual.

Milton Giménez (3): No estuvo fino otra vez. Perdió un gol importante y se extendió su sequía.

INGRESARON

Tomás Belmonte (5): Cumplió en su ingreso a la cancha para mantener la diferencia.

Edinson Cavani (5): Le tocó jugar lejos del área en su ingreso y no desentonó.

Kevin Zenón (4): Entró para aportar piernas frescas y liquidar el trámite, pero no logró ser incisivo.

Brian Aguirre (-): Sin calificación. Jugó pocos minutos.

Rodrigo Battaglia (-): Sin calificación. Jugó pocos minutos.