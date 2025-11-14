Mientras River sigue luchando por clasificar, la figura de Boca que se ilusiona con la Copa Libertadores 2026: “El próximo objetivo”

Las consecuencias del Superclásico del pasado fin de semana, van mucho más allá del partido en sí. El triunfo de Boca por 2-0 ante River, significó la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América para el Xeneize, mientras que el Millonario quedó sumamente complicado para sacar boleto. En ese contexto, Ayrton Costa rompió el silencio sobre el próximo objetivo.

El zaguero central fue uno de los puntos más altos del equipo de Claudio Úbeda durante la victoria del domingo, donde le ganó prácticamente todos los duelos a los delanteros rivales. A base de notables rendimientos, se convirtió en el dueño de la posición y solamente salió cuando estuvo lesionado. Ahora que se selló la participación en el certamen, redobló la apuesta del plantel.

Lo cierto es que Ayrton hizo referencia a la reciente clasificación, con un mensaje encriptado por la completa situación de River para conseguirla. Sin titubear y con una frase muy clara, Costa sentenció: “Mi sueño de ganar en Boca, es la Libertadores”. Inmediatamente después de eso, agregó: “Ahora primero hay que ir por el torneo, y el próximo objetivo es la Libertadores”.

Ayrton Costa, defensor de Boca durante el Superclásico ante River. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, el defensor se refirió a cómo está el grupo, tanto en el vestuario como en el campo de juego. “Veníamos trabajando muy bien, el equipo está muy unido“, soltó. Fue ahí cuando aprovechó para ser más tajante todavía. “Sabíamos que teníamos que darle el cachetazo que le faltaba a River para terminar golpeándolos. Por suerte nos fue muy bien”, manifestó.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Ayrton amplió su discurso al respecto, pero agregó un condimento extra a la entrevista que realizó en El Canal de Boca. “La gente empuja mucho y eso el rival lo siente. Nosotros lo sentimos a favor y ellos lo sienten en contra“, deslizó en cuanto a la real importancia de jugar en La Bombonera colmada de fanáticos del Xeneize.

Publicidad

Publicidad

En esa misma nota con el sitio oficial del club, Lautaro Di Lollo remató una de las preguntas sobre la localía. “Cuando la gente empieza a gritar te dan más ganas de correr, de meter, de jugar“, reveló el zaguero central surgido de las divisiones inferiores. “Yo creo que es así cuando jugamos en nuestra casa. Siempre para adelante”, concluyó sobre el final de la respuesta a la periodista.

Tweet placeholder

Cabe recordar que a raíz del triunfo en el Superclásico, Boca ya clasificó a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual. En contraparte y a falta de solamente una fecha para que termine el Torneo Clausura, River está en puestos de Sudamericana y necesita ganarle por varios goles este domingo a Vélez en Liniers y que Argentinos no le gane a Estudiantes en La Plata.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

El protagonista Ayrton Costa (Boca) declaró que su “ sueño de ganar en Boca, es la Libertadores “, tras la clasificación del club al torneo de 2026 .

(Boca) declaró que su “ “, tras la clasificación del club al torneo de . Costa afirmó que el equipo de Boca estaba “muy unido” y que sabían que tenían que darle “ el cachetazo que le faltaba a River “.

afirmó que el equipo de estaba “muy unido” y que sabían que tenían que darle “ “. Boca Juniors selló su clasificación a la Copa Libertadores 2026 tras vencer 2-0 a River Plate en el Superclásico.