Boca y River, con lo justo: así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la Fecha 5

Con casi un tercio de los partidos de la primera fase del Torneo Apertura 2026 disputados, los 30 equipos de la Primera División del fútbol argentino ya tienen un panorama claro sobre dónde están parados. Restan 11 fechas para los octavos de final y los puntos en juego son cada vez más importantes.
En ese contexto, Boca Juniors y River Plate atraviesan una actualidad incómoda en la que tienen grandes problemas para sumar de a tres. En esta quinta fecha, ambos gigantes volvieron a decepcionar a sus hinchas y quedaron a punto de salir del Top 8 de sus zonas.
Es que el Millonario se ubica precisamente en la octava posición con 7 unidades sobre 15 disputadas. Para colmo, los de Marcelo Gallardo enfrentarán ahora a Vélez y, de no conseguir un triunfo, sus cuatro perseguidores están en condiciones de sacarlos de la zona de clasificación de sumar tres puntos.
Por otro lado, el Xeneize cosechó un empate ante Platense en La Bombonera con un bajísimo caudal de juego que derivó en silbidos para cuerpo técnico y plantel. Los de Claudio Úbeda también acumulan 7 puntos y solamente están en zona de clasificación a octavos por la diferencia de gol.
La acción de la Fecha 5 se cerró este lunes con el empate de Deportivo Riestra como local ante Newell’s. Así, los equipos encaran la preparación para una nueva jornada, que iniciará el próximo jueves 19 de febrero.
Así está la tabla del Torneo Apertura
ver también
Así se vería La Bombonera si fuese la cancha de River y el Monumental, la de Boca
Cómo se juega la Fecha 6
JUEVES 19 DE FEBRERO
- 17.15 – Defensa y Justicia vs. Belgrano
- 17.15 – San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto
- 19.30 – Instituto vs. Atlético Tucumán
- 19.30 – Independiente Rivadavia vs. Independiente
VIERNES 20 DE FEBRERO
- 18.00 – Estudiantes de La Plata vs. Sarmiento de Junín
- 20.00 – Boca Juniors vs. Racing Club
- 22.15 – Rosario Central vs. Talleres
- 22.15 – Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia La Plata
SÁBADO 21 DE FEBRERO
- 17.00 – Banfield vs. Newell’s Old Boys
- 17.00 – Platense vs. Barracas Central
- 19.15 – Deportivo Riestra vs. Huracán
- 21.30 – Central Córdoba vs. Tigre
DOMINGO 22 DE FEBRERO
- 11.00 – Argentinos Juniors vs. Lanús
- 18.30 – Vélez Sarsfield vs. River Plate
- 21.00 – Unión de Santa Fe vs. Aldosivi
Datos clave
- River Plate ocupa la octava posición del torneo con 7 unidades de 15 posibles.
- Boca Juniors, dirigido por Claudio Úbeda, suma 7 puntos y se mantiene en zona clasificatoria.
- La Fecha 5 del Torneo Apertura finalizó el lunes con el empate entre Deportivo Riestra y Newell’s.