Boca hoy: el malestar de Úbeda, los 3 jugadores que siguen apartados y el DT que recomendaron desde el exterior

Con el empate 1-1 ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera que derivó en una retirada del terreno de juego bajo los silbidos de los hinchas, Boca ya acumula cuatro partidos consecutivos sin victorias en el Torneo Apertura y tres sin sumar de a tres en condición de local.

Claudio Úbeda quedó en el ojo de la tormenta por la sucesión de malos resultados, aunque parece contar todavía con plena confianza de Juan Román Riquelme para buscar revertir, al menos hasta mediados de año, un presente que él mismo consideró angustiante en conferencia de prensa.

Malestar de Úbeda, silencio dirigencial

“Me angustia, no me gusta. Me pone mal porque es lógico que el hincha de Boca exija y sienta que tenemos que ganar. Somos los primeros que nos pone mal no haber ganado este partido como hubiésemos querido, es lógica pura. Tuvimos la obligación de ganar y no lo hicimos”, reconoció Claudio Úbeda en conferencia de prensa haciendo evidente su malestar con el presente del equipo.

El DT que había recibido el apoyo del grupo de futbolistas para seguir podría poner su cargo en juego si no revierte rápido la situación del equipo, aunque la dirigencia guarda silencio al respecto y el propio Juan Román Riquelme apostaría por quién sea Sifón el encargado de conducir al equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Riquelme todavía confía en Úbeda y no habría cambio de mando hasta el estreno del equipo en Copa Libertadores.

Los 3 apartados

Así como la lesión de Juan Barinaga abrió lugar para que Marcelo Weigandt se haga un lugar en el equipo cuando parecía que no iba a ser tenido en cuenta, hay tres futbolistas que permanecen apartados y sin expectativas de poder revertir esa situación.

Publicidad

Publicidad

Se trata de Juan Ramírez, Nicolás Orsini y Alexander Fernández, delantero que ni siquiera ganó terreno cuando hubo crisis de atacantes en el inicio del Torneo Apertura. Los tres entrenan de manera diferenciada y la intención del club es transferirlos, aunque de momento no hubo ofrecimientos que convenzan.

ver también Úbeda, entre la tristeza por los silbidos y la bronca por el arbitraje tras el empate de Boca: “Me genera angustia y dolor”

Néstor Lorenzo, DT recomendado

Incluso antes del empate entre Boca y Gimnasia de Mendoza, detectando que Claudio Úbeda no le encuentra la vuelta al pobre presente futbolístico, Óscar Córdoba se permitió recomendar como entrenador a Néstor Lorenzo, quien conducirá a la Selección de Colombia en el próximo Mundial.

“Me gustó como ha llevado al grupo, tuvo un bache como cualquier técnico, pero supo saltarlo y lograr la clasificación, siendo la tercer mejor selección en Sudamérica. Es coherente, inteligente, de buen hablar, no me disgusta y además conoce el mundo Boca. No es desconocido, es una persona que ha caminado La Bombonera y eso también da un plus”, dijo en DSports el exarquero colombiano sobre el DT argentino, que tuvo un breve paso por El Xeneize en el final de su carrera como jugador.

Publicidad

Publicidad

Data clave