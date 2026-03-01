Lionel Messi cumplió un importante aniversario de su historial en la Selección Argentina

Lionel Messi llegó al partido amistoso con Croacia del primero de marzo del 2006 en el Jakob Park de la ciudad de Basilea, Suiza, con 18 partidos en la Selección Argentina Sub 20, con los que logró marcar 14 tantos y el título del Mundial de Países Bajos 2005.

Además, ya sumaba 5 presencias en el combinado mayor: dos amistosos (su debut frente a Hungría de solamente un minuto, dado que fue expulsado apenas ingresó en el segundo tiempo) y tres oficiales, contra Paraguay, Perú y Uruguay por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa Mundial de Alemania 2006.

Pero ese duelo con el conjunto croata iba a ser especial -a pesar de la derrota 3 a 2- dado que sería el primero en el que convertiría para la Selección Argentina mayor. Iban tan solo 6 minutos y el marcador ya iba 1 a 1 (goles de Ivan Klasnic a los 3 y de Carlos Tevez a los 4), cuando la Pulga interceptó una mala salida del combinado europeo, se abrió en profundidad para el lado de su pierna izquierda y definió casi a la altura de la medialuna del área junto al palo derecho del arquero Stipe Pletikosa.

Enseguida se abrazó con Juan Román Riquelme para celebrar lo que fue, en definitiva, su primer grito de los 115 que lleva hasta el momento (el último que anotó Lionel Messi para Argentina fue ante Angola en el amisto del pasado 14 de noviembre) en 196 compromisos.

Los once de la Selección Argentina en el amistoso vs. Croacia

La Selección Argentina, aquel primero de marzo contra Croacia, formó con: Roberto Abbondanzieri; Leonardo Ponzio, Fabricio Coloccini, Nicolás Burdisso, Walter Samuel; Lionel Messi, Martín Demichelis, Esteban Cambiasso, Juan Román Riquelme; Carlos Tevez y Hernán Crespo.

El próximo partido que se vislumbra de Lionel Messi con la Selección Argentina

En principio, Lionel Messi será parte del partido que la Selección Argentina tiene estipulado contra España por la Finalissima el próximo viernes 27 de marzo. Al respecto, tanto Conmebol como UEFA están a la espera de que se den garantías para que se pueda llevar a cabo en el Estadio Lusail de Doha. De lo contrario, se especula con que pueda cambiar de sede o incluso cancelarse.

