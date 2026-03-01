Newell’s vs. Rosario Central EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: minuto a minuto

Este domingo primero de marzo se enfrentan Newell’s y Rosario Central para protagonizar una nueva edición del apasionante clásico rosarino por la octava fecha del Torneo Apertura 2026 , en el Estadio Marcelo Bielsa. El encuentro comienza a las 17.00 y se podrá ver por ESPN Premium , canal exclusivo del pack Fútbol. Además, Yael Falcón Pérez será el árbitro y Héctor Paletta el principal responsable del VAR.

La primera alineación de Kudelka como entrenador de Newell's incluiría a Williams Barlasina ; Armando Méndez , Nicolás Goitea , Cabrera o Salomón , Gabriel Risso Patrón ; Luca Regiardo y Rodrigo Herrera ; Walter Núñez , Facundo Guch o Valentino Acuña y Luciano Herrera ; Hoyos o Cóccaro.

Frank Kudelka tendrá un muy especial estreno como director técnico de Newell's en el clásico de Rosario. El DT que llegó para reemplazar a la dupla Orsi-Gómez dirigió su primera práctica el pasado jueves 26, confeccionó convocatoria y buscará crédito con una victoria ante El Canalla.

Periodista recibido en DeporTEA, donde también fue profesor y participó de la redacción del libro "Un picado en el Maracaná". Desde 2014 forma parte de la familia de Futbol Sites, como redactor en las ediciones de Argentina, Global y México; y editor en Fútbol Centroamérica. Apasionado del fútbol, nacional e internacional. Masculino y femenino. Polideportivo. Cubrió tres Mundiales y dos Juegos Olímpicos. Hace radio en Company Medios, de la ciudad de Junín.