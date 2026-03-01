Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Apertura

Newell’s vs. Rosario Central EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: minuto a minuto

Leprosos y Canallas protagonizan una nueva edición del apasionante clásico rosarino en El Coloso Marcelo Bielsa.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
Newell’s vs. Rosario Central EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: minuto a minuto
Newell’s vs. Rosario Central EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: minuto a minuto

Este domingo primero de marzo se enfrentan Newell’s y Rosario Central para protagonizar una nueva edición del apasionante clásico rosarino por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, en el Estadio Marcelo Bielsa. El encuentro comienza a las 17.00 y se podrá ver por ESPN Premium, canal exclusivo del pack Fútbol. Además, Yael Falcón Pérez será el árbitro y Héctor Paletta el principal responsable del VAR.

Publicidad

La probable formación de Newell's

La primera alineación de Kudelka como entrenador de Newell's incluiría a Williams Barlasina; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Cabrera o Salomón, Gabriel Risso Patrón; Luca Regiardo y Rodrigo Herrera; Walter Núñez, Facundo Guch o Valentino Acuña y Luciano Herrera; Hoyos o Cóccaro.

Se estrena Kudelka en Newell's

Frank Kudelka tendrá un muy especial estreno como director técnico de Newell's en el clásico de Rosario. El DT que llegó para reemplazar a la dupla Orsi-Gómez dirigió su primera práctica el pasado jueves 26, confeccionó convocatoria y buscará crédito con una victoria ante El Canalla.

Los convocados de Rosario Central

Los convocados de Newell's

Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Tevez enfrenta a Boca: ¿cuándo fue la última vez que estuvo en La Bombonera con público?
Boca Juniors

Tevez enfrenta a Boca: ¿cuándo fue la última vez que estuvo en La Bombonera con público?

FINAL: Boca Juniors 0-0 Rosario Central por la Liga Profesional 2022 | Resultado y estadísticas del partido
Agenda (NO USAR)

FINAL: Boca Juniors 0-0 Rosario Central por la Liga Profesional 2022 | Resultado y estadísticas del partido

Tevez respondió la pregunta que todos esperaban: ¿le gritaría un gol a Boca?
Boca Juniors

Tevez respondió la pregunta que todos esperaban: ¿le gritaría un gol a Boca?

Marco Ruben volvió a Rosario Central para jugar con Di María: “Nunca me fui”
Fútbol Argentino

Marco Ruben volvió a Rosario Central para jugar con Di María: “Nunca me fui”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo