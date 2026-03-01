Este domingo primero de marzo se enfrentan Newell’s y Rosario Central para protagonizar una nueva edición del apasionante clásico rosarino por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, en el Estadio Marcelo Bielsa. El encuentro comienza a las 17.00 y se podrá ver por ESPN Premium, canal exclusivo del pack Fútbol. Además, Yael Falcón Pérez será el árbitro y Héctor Paletta el principal responsable del VAR.
Newell’s vs. Rosario Central EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: minuto a minuto
Leprosos y Canallas protagonizan una nueva edición del apasionante clásico rosarino en El Coloso Marcelo Bielsa.
La probable formación de Newell's
La primera alineación de Kudelka como entrenador de Newell's incluiría a Williams Barlasina; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Cabrera o Salomón, Gabriel Risso Patrón; Luca Regiardo y Rodrigo Herrera; Walter Núñez, Facundo Guch o Valentino Acuña y Luciano Herrera; Hoyos o Cóccaro.
Se estrena Kudelka en Newell's
Frank Kudelka tendrá un muy especial estreno como director técnico de Newell's en el clásico de Rosario. El DT que llegó para reemplazar a la dupla Orsi-Gómez dirigió su primera práctica el pasado jueves 26, confeccionó convocatoria y buscará crédito con una victoria ante El Canalla.
Los convocados de Rosario Central
Los convocados de Newell's
Palabra autorizada