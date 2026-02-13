Independiente vs. Lanús EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Este viernes 13 de febrero se enfrentan Independiente y Lanús por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. El encuentro comienza a las 20:00 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Facundo Tello y en el VAR está José Carreras. Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Publicidad

Publicidad

19:27hs La llegada del Grana Así fue cómo arribó el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino. Tweet placeholder

19:25hs La llegada de Independiente Así fue cómo llegó el plantel del Rojo al Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Tweet placeholder

19:17hs ¡LANÚS CONFIRMÓ LA FORMACIÓN! Mauricio Pellegrino definió que los titulares sean Nahuel Losada; Tomás Guidara, Rodrigo Dejesús, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou.

19:07hs La pilcha de Independiente espera en el vestuario El elenco de Avellaneda jugará con su indumentaria tradicional. Tweet placeholder

19:03hs Lanús jugará con la indumentaria alternativa La pilcha del Granate espera en el vestuario. Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

18:36hs ¡INDEPENDIENTE CONFIRMÓ LA FORMACIÓN! Gustavo Quinteros definió que Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo, sean los titulares ante Lanús.

18:08hs ¿Cómo llega Lanús? El Granate, que tiene la mente puesta en la primera final de la Recopa Sudamericana -jueves 19 de febrero, 21:30 horas-, consiguió dos triunfos en los primeros encuentros del Torneo Apertura y empató los últimos dos ante Instituto y Talleres.

17:59hs ¿Cómo llega Independiente? El Rojo viene de ganarle a Platense, pero en los primeros tres encuentros solamente empató. El presente futbolístico no es el mejor, y los hinchas están algo enojados con los jugadores y el cuerpo técnico. Está "obligado" a ganar para comenzar a recomponer la relación.

17:52hs Terna arbitral de Independiente vs. Lanús Facundo Tello fue designado para arbitrar el partido. Está acompañado por las siguientes autoridades: Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga undefined

17:02hs La posible formación de Lanús vs. Independiente Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Rodrigo Dejesús, Matías Sepúlveda; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Publicidad

Publicidad

17:01hs La posible formación de Independiente vs. Lanús Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo o Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.