Torneo Apertura

Independiente vs. Lanús EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

En Avellaneda, Independiente y Lanús se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Apertura. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Por Julián Mazzara

Independiente y Lanús se enfrentan en Avellaneda por el Torneo Apertura.
Este viernes 13 de febrero se enfrentan Independiente y Lanús por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. El encuentro comienza a las 20:00 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Facundo Tello y en el VAR está José Carreras.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

La llegada del Grana

Así fue cómo arribó el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino.

La llegada de Independiente

Así fue cómo llegó el plantel del Rojo al Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

¡LANÚS CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!

Mauricio Pellegrino definió que los titulares sean Nahuel Losada; Tomás Guidara, Rodrigo Dejesús, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou.

La pilcha de Independiente espera en el vestuario

El elenco de Avellaneda jugará con su indumentaria tradicional.

Lanús jugará con la indumentaria alternativa

La pilcha del Granate espera en el vestuario.

¡INDEPENDIENTE CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!

Gustavo Quinteros definió que Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo, sean los titulares ante Lanús.

¿Cómo llega Lanús?

El Granate, que tiene la mente puesta en la primera final de la Recopa Sudamericana -jueves 19 de febrero, 21:30 horas-, consiguió dos triunfos en los primeros encuentros del Torneo Apertura y empató los últimos dos ante Instituto y Talleres.

¿Cómo llega Independiente?

El Rojo viene de ganarle a Platense, pero en los primeros tres encuentros solamente empató. El presente futbolístico no es el mejor, y los hinchas están algo enojados con los jugadores y el cuerpo técnico. Está "obligado" a ganar para comenzar a recomponer la relación.

Terna arbitral de Independiente vs. Lanús

Facundo Tello fue designado para arbitrar el partido. Está acompañado por las siguientes autoridades:

  • Árbitro asistente 1: Pablo González
  • Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Javier Uziga
La posible formación de Lanús vs. Independiente

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Rodrigo Dejesús, Matías Sepúlveda; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

La posible formación de Independiente vs. Lanús

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo o Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

Julián Mazzara
Julián Mazzara

